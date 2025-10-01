Tragedie în fotbalul englez! S-a sinucis fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea

Unul dintre cei mai apreciați antrenori din fotbalul feminin englez, care a activat în cariera sa la Liverpool și Chelsea și-a pus capăt zilelor. Acesta s-a sinucis în locuința sa la o lună după ce rămăsese fără loc de muncă.

ADVERTISEMENT

Un fost antrenor la Liverpool și Chelsea s-a sinucis

Finalul lunii septembrie a venit cu o veste teribilă din Anglia. La doar 47 de ani, Matt Beard și-a încheiat socotelile cu viața într-un mod tragic. El a fost găsit spânzurat în casă, iar poliția a admis că este vorba de o sinucidere.

Conform , paramedicii au fost chemați la locuința fostului antrenor în seara zilei de 20 septembrie și acolo l-au găsit spânzurat pe Matt Beard. Acesta prezenta încă semne de viață, astfel că a fost transportat de urgență la spital.

ADVERTISEMENT

În ciuda eforturilor depuse de doctorii de la unitatea din Chester, familia acestuia a hotărât să-l deconecteze de la aparatele care îl ajutau să rămână în viață. Decesul a fost declarat la ora locală 21:15.

Fiul fostului antrenor, mesaj cutremurător

După ce decesul lui Matt Beard a apărut în spațiul public, fiul acestuia a făcut o postare emoționantă pe rețelele de socializare. ”Sinuciderea nu este niciodată soluția. Cere ajutor. Te rog, nu-ți lua viața. Tuturor ne este dor de tine, tată”, a scris acesta.

ADVERTISEMENT

Clubul Liverpool i-a adus un ultim omagiu antrenorului care a adus două titluri pentru echipa feminină a ”cormoranilor” și a amintit de pasiunea acestuia pentru sportul rege.

ADVERTISEMENT

”Gândurile tuturor celor de la club sunt alături de familia și prietenii lui Matt în aceste momente devastatoare. Matt nu a fost doar un antrenor extrem de dedicat și de succes, ci și o persoană cu adevărat integră și caldă, care va fi întotdeauna amintită cu afecțiune sinceră de toți cei care au lucrat cu el la club”, a notat Liverpool.

Matt Beard, o legendă a fotbalului feminin

După ce și-a început cariera de antrenor în fotbalul feminin la echipe mai mici din Londra și din împrejurimi, Beard a obținut primul său post de manager la Millwall Lionesses în 2008. De acolo, s-a mutat la Chelsea, punând bazele succesului pe care Emma Hayes l-a avut mai târziu la formația din capitala Angliei.

ADVERTISEMENT

În 2012 a fost numit antrenor la echipa feminină a lui Liverpool, alături de care a câștigat titlul în 2013 și 2014, iar apoi și-a încercat norocul în Statele Unite ale Americii, la Boston Breakers.

Revenirea în fotbalul englez l-a adus la West Ham, pe care a dus-o în premieră în finala Cupei Angliei în 2019, iar parcursul excelent al echipei a fost subiectul unui reality show la BBC.

Beard s-a întors la Liverpool în 2021, preluând o echipă care retrogradase din prima ligă. A readus-o pe prima scenă a fotbalului feminin din Anglia și a încheiat pe un impresionant loc 4 în 2023-24, care i-a adus titlul de managerul sezonului.

Matt Beard a părăsit-o Liverpool pentru a doua oară în luna februarie a acestui an. În iunie, el a semnat cu echipa feminină a lui Burnley, însă a fost demis după doar 2 luni, la finalul lunii august.

Fotbalul englez, lovit de mai multe tragedii în ultima vreme

Sinuciderea lui Matt Beard nu este singura tragedie care a lovit fotbalul din Insulă. La finalul lunii septembrie, după ce a suferit leziuni semnificative la creier în urma unei lovituri puternice la cap în timpul unui meci.

În luna august, . Fanul lui Brighton s-a simțit rău în timpul jocului cu Fulham, iar medicii prezenți pe stadion nu l-au mai putut salva.

Însă, cel mai devastator moment l-a reprezentat . Atacantul portughez al lui Liverpool și-a pierdut viața împreună cu fratele său într-un tragic accident rutier petrecut în Spania.