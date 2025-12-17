Sport

Tragedie! Fostul fotbalist al echipei din Premier League a murit la doar 21 de ani în timp ce se întorcea de la meci

Veste tristă în lumea fotbalului. Un jucător, crescut în academia unei echipe de Premier League, a murit în urma unui accident rutier. Anunțul clubului.
Alex Bodnariu
17.12.2025 | 16:45
Tragedie Fostul fotbalist al echipei din Premier League a murit la doar 21 de ani in timp ce se intorcea de la meci
Un fotbalist de perspectivă s-a stins din viață
O nouă tragedie lovește lumea fotbalului. Un jucător de doar 21 de ani, considerat un mare talent al Angliei, s-a stins din viață în urma unui accident rutier. Clubul la care a evoluat în acest sezon a făcut anunțul crunt prin intermediul rețelelor de socializare.

Un fotbalist de mare perspectivă s-a stins din viață la 21 de ani

Ethan McLeod, jucător format în academia celor de la Wolves, a evoluat în acest sezon la Macclesfield FC, în ligile inferioare, pentru a prinde cât mai multe minute pe teren. Din păcate, tânărul fotbalist nu a mai ajuns acasă după ultimul meci jucat.

Acesta a intrat cu mașina sa, un Mercedes alb, într-un parapet de protecție. Impactul a fost extrem de violent, iar organismul său a cedat, deși medicii ajunși de urgență la fața locului au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a-i salva viața.

Macclesfield FC, echipa la care a jucat Ethan McLeod, a confirmat tragedia

Clubul Macclesfield FC a confirmat tragedia printr-un anunț postat pe rețelele de socializare. Fotbalistul se întorcea acasă după ultimul meci jucat, câștigat de echipa sa cu 2-1 în fața celor de la Bedford Town. Din păcate, pe drum s-a produs accidentul cumplit.

„Cu inimile grele și cu un sentiment copleșitor de ireal, Macclesfield FC confirmă decesul atacantului Ethan McLeod, în vârstă de 21 de ani. Ethan a fost un jucător extrem de talentat și respectat, un membru important al primei echipe, care avea toată viața înainte.

Carisma și energia sa pozitivă îi cucereau pe toți cei cu care intra în contact. Vestea dispariției sale a devastat întregul club și nu există cuvinte care să descrie durerea și pierderea pe care le simțim.

Ne împingea pe toți, fără efort, să fim mai buni, atât pe teren, cât și în afara lui”. Deși rănile lăsate de dispariția sa nu se vor vindeca niciodată complet, clubul susține că moștenirea lui va rămâne vie. Ethan va trăi pentru totdeauna în inimile noastre, iar zâmbetul său unic nu va fi uitat niciodată. Odihnește-te în pace, Ethan. Vei rămâne pentru totdeauna un Silkman”, au transmis cei de la Macclesfield FC.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
