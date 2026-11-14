Tragedie în fotbalul european! Fostul internațional a murit la 45 de ani, după ce s-a prăbușit la antrenament

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Fotbalul din Balcani este în doliu după dispariția fulgerătoare a lui Agron Memedi, fost internațional al Macedoniei de Nord și antrenor secund la KF Shkëndija. Acesta s-a stins din viață sâmbătă, 14 noiembrie, la vârsta de numai 45 de ani. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, fostului fotbalist i s-a făcut rău în timpul unui antrenament, s-a prăbușit pe teren și nu a mai putut fi salvat, decedând în drum spre spitalul din Tetovo. Clubul la care activa a confirmat vestea tragică printr-un mesaj oficial.

Agron Memedi s-a prăbușit în timpul antrenamentului! Fostul internațional nu a mai putut fi salvat

Vestea morții lui Agron Memedi a provocat multă tristețe în fotbalul din . Potrivit informațiilor publicate de presa locală, fostul internațional participa la o ședință de pregătire a formației Shkëndija în momentul în care i s-a făcut rău și s-a prăbușit. Acesta a fost transportat de urgență către spitalul din Tetovo, însă a murit în timpul deplasării, la doar 45 de ani.

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Dispariția sa a fost confirmată de reprezentanții clubului Shkëndija, care au transmis un mesaj de condoleanțe pe site-ul oficial. Oficialii au amintit că Memedi a făcut parte din familia echipei atât în perioada în care evolua ca fotbalist, cât și după ce a trecut în stafful tehnic. Clubul și-a exprimat solidaritatea cu familia îndurerată și cu toți cei apropiați fostului jucător, subliniind că acesta va rămâne mereu legat de istoria formației din Tetovo.

„Cu profundă durere aducem la cunoștința publicului decesul lui Agron Memedi, membru al staff-ului tehnic și fost fotbalist al clubului nostru. Astăzi, clubul nostru a pierdut un om de-al său, care a făcut parte din familia roș-neagră, mai întâi ca jucător, iar apoi ca membru al colectivului tehnic. În aceste momente dificile, gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia Memedi, rude și toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit pe Agron. El va rămâne pentru totdeauna parte din familia noastră. Odihnește-te în pace, Goni”, se arată în .

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Cine a fost Agron Memedi! A evoluat pentru trei echipe din Macedonia de Nord și a îmbrăcat o dată tricoul naționalei

Născut pe 5 decembrie 1980, la Tetovo, Agron Memedi și-a petrecut întreaga carieră de fotbalist în Macedonia de Nord. A evoluat pe postul de fundaș stânga și a îmbrăcat tricoul formațiilor Shkëndija, Renova și Metalurg Skopje. Cele mai importante realizări au venit în perioada petrecută la Renova, alături de care a câștigat campionatul în sezonul 2009-2010. Ulterior, a făcut parte și din lotul lui Metalurg care a cucerit Cupa Macedoniei în 2011.

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Memedi a avut și o apariție în naționala Macedoniei de Nord, în 2010, într-o partidă amicală împotriva Albaniei. A mai fost convocat pentru o întâlnire din preliminariile Campionatului Mondial, cu , însă atunci nu a fost utilizat. Și-a încheiat cariera de jucător în ianuarie 2018, dar nu s-a îndepărtat de sportul care i-a marcat viața.

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Agron Memedi a rămas în fotbal după retragere! Revenise în această vară la clubul unde și-a început cariera

După ce a renunțat la activitatea de fotbalist, Agron Memedi a ales să continue în acest domeniu din postura de antrenor. În primăvara anului 2018 a pregătit pentru o scurtă perioadă formația Renova, după care s-a ocupat de dezvoltarea tinerilor fotbaliști din academia celor de la Shkëndija.

În august 2026, acesta a făcut pasul către prima echipă, fiind cooptat în staff-ul tehnic al formației din Tetovo, unde ocupa funcția de antrenor secund al lui Artim Pollozhani. Astfel, revenise în clubul la care își începuse drumul în fotbal și de care a rămas legat până în ultimele zile ale vieții.