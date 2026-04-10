Tragedie în fotbalul european! Un suporter a murit la finalul meciului

FC Porto și Nottingham Forest au încheiat la egalitate joi seară pe Estádio do Dragão, scor 1-1, în manșa tur a sferturilor de finală din UEFA Europa League. Imediat după încheierea partidei însă, a avut loc un eveniment mai puțin fericit. Un suporter veteran al „pădurarilor” și-a pierdut viața. Vestea cumplită a venit chiar la miezul nopții, însă cauza decesului nu a fost încă stabilită.
Potrivit celor de la The Mirror, un suporter al echipei Nottingham Forest a decedat în urma duelului din sferturile de finală ale Europa League împotriva lui FC Porto, încheiat la egalitate 1-1. Echipa lui Vitor Pereira a dat piept cu liderul din Portugalia pe Estadio do Dragão, joi seară, iar imediat după terminarea partidei, unul dintre cei mai în vârstă fani ai „pădurarilor” și-a pierdut viața.
Se pare că veteranul suporter al lui Nottingham avea nu mai puțin de 84 de ani și era de naționalitate engleză. Presa portugheză a precizat că alerta a fost dată la scurt timp după miezul nopții și, în ciuda încercărilor de resuscitare, bărbatul a fost declarat decedat în „Praca General Humberto Delgado”, celebra piață din centrul orașului Porto. Jurnaliștii britanici susțin că fanul a murit din cauze naturale, cel mai probabil un infarct, neexistând alte indicii suspecte. Cadavrul a fost ulterior îndepărtat de către pompierii din Porto și dus la Institutul Național de Medicină Legală din oraș, acolo unde va fi efectuată autopsia.
Duelul dintre Porto și Nottingham s-a încheiat indecis, ambele goluri ale partidei fiind marcate în primul sfert de oră. Gazdele au deblocat tabela în minutul 11, prin brazilianul William Gomes, însă două minute mai târziu, autogolul lui Martim Fernandes a restabilit egalitatea. Respectivul eveniment a amintit de nefericita „reușită” în proprie poartă semnată de Banel Nicoliță în fața lui Real Madrid, în sezonul 2006/2007 din Liga Campionilor, pe când fotbalistul român evolua la FCSB.
Celelalte două meciuri disputate joi seară în Europa League au fost Bologna – Aston Villa (1-3), respectiv Freiburg – Celta Vigo (3-0). Ionuț Radu a fost integralist în poarta „celeștilor” la înfrângerea drastică suferită în Germania și, în ciuda faptului că a încasat trei goluri, internaționalul în vârstă de 28 de ani a fost cel mai bun fotbalist al oaspeților.