Tragedie în fotbalul francez! Un jucător de doar 22 de ani a murit în timpul antrenamentului

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Wanis Honor (22 de ani) a murit miercuri, 11 noiembrie, după ce a făcut infarct în timpul unui antrenament. Medicii au intervenit de urgență, însă nu au mai reușit să-l salveze.

Un fotbalist francez a murit pe teren în timpul unui antrenament

Wanis Honor, fotbalist la Saint-Denis FC, echipă din insula Reunion, teritoriu francez din Oceanul Indian, s-a stins subit din viață la vârsta de doar 22 de ani. Tragedia s-a produs în timpul unui antrenament, când tânărul sportiv s-a prăbușit pe teren, sub privirile colegilor săi.

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Potrivit publicației locale , incidentul a avut loc în jurul orei 10:00, pe terenul de fotbal La Jamaique din Saint-Denis. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să-l resusciteze, însă toate eforturile au fost zadarnice, fiind constatat decesul fotbalistului.

Anunțul cutremurător făcut de FC Rouen

Vestea morții lui Wanis Honsor a provocat un val de tristețe în fotbalul francez. Tânărul jucător era un produs al academiei lui FC Rouen. Honsor a evoluat pentru mai multe echipe de juniori ale formației din Normandia, înainte de a face pasul către echipa de rezerve și, ulterior, către prima formație.

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În sezonul 2023-2024, Wanis Honsor a bifat trei apariții pentru prima echipă a celor de la FC Rouen și a reușit să înscrie un gol pe stadionul Robert-Diochon. La scurt timp după tragica veste, reprezentații celor de la Rouen au transmis un mesaj de condoleanțe prin intermediul rețelelor de socializare.

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„FC Rouen 1899 a aflat în această dimineață, cu profundă tristețe, despre decesul subit al lui Wanis Honsor, victima unui stop cardiac în timpul unui antrenament cu echipa sa, Saint-Denis FC.

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Format la clubul nostru, după ce a îmbrăcat tricoul roșu la mai multe categorii de juniori și apoi la echipa de rezerve, Wanis a disputat trei meciuri pentru prima echipă în sezonul 2023-2024, marcând un gol pe stadionul Diochon.

FC Rouen 1899 transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi”, este mesajul publicat de clubul francez.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒕𝒕𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒍’𝒂̂𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟐 𝒂𝒏𝒔 🕊️ Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC. Formé au club et après avoir porté le maillot rouge dans plusieurs catégories de jeunes puis en réserve, Wanis avait participé à trois rencontres avec l’équipe première lors de la saison 2023/2024, inscrivant un but au stade Diochon. 𝑳𝒆 𝑭𝑪 𝑹𝒐𝒖𝒆𝒏 𝟏𝟖𝟗𝟗 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆̀𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒍𝒆́𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒂̀ 𝒔𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒔. 🙏 — FC Rouen 1899 (@fcr1899)