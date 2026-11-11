Sport

Tragedie în fotbalul francez! Un jucător de doar 22 de ani a murit în timpul antrenamentului

11.11.2026 | 13:48
Tragedie in fotbalul francez Un jucator de doar 22 de ani a murit in timpul antrenamentului
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Tragedie în fotbalul francez! Un jucător de doar 22 de ani a murit în timpul antrenamentului. FOTO: Fanatik
Tragedie în fotbalul francez! Wanis Honsor, un jucător în vârstă de numai 22 de ani, și-a pierdut viața după ce a suferit un stop cardiac în timpul unui antrenament
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Wanis Honor (22 de ani) a murit miercuri, 11 noiembrie, după ce a făcut infarct în timpul unui antrenament. Medicii au intervenit de urgență, însă nu au mai reușit să-l salveze.

Un fotbalist francez a murit pe teren în timpul unui antrenament

Wanis Honor, fotbalist la Saint-Denis FC, echipă din insula Reunion, teritoriu francez din Oceanul Indian, s-a stins subit din viață la vârsta de doar 22 de ani. Tragedia s-a produs în timpul unui antrenament, când tânărul sportiv s-a prăbușit pe teren, sub privirile colegilor săi.

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Potrivit publicației locale LINFO.re, incidentul a avut loc în jurul orei 10:00, pe terenul de fotbal La Jamaique din Saint-Denis. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să-l resusciteze, însă toate eforturile au fost zadarnice, fiind constatat decesul fotbalistului.

Anunțul cutremurător făcut de FC Rouen

Vestea morții lui Wanis Honsor a provocat un val de tristețe în fotbalul francez. Tânărul jucător era un produs al academiei lui FC Rouen. Honsor a evoluat pentru mai multe echipe de juniori ale formației din Normandia, înainte de a face pasul către echipa de rezerve și, ulterior, către prima formație.

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În sezonul 2023-2024, Wanis Honsor a bifat trei apariții pentru prima echipă a celor de la FC Rouen și a reușit să înscrie un gol pe stadionul Robert-Diochon. La scurt timp după tragica veste, reprezentații celor de la Rouen au transmis un mesaj de condoleanțe prin intermediul rețelelor de socializare.

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„FC Rouen 1899 a aflat în această dimineață, cu profundă tristețe, despre decesul subit al lui Wanis Honsor, victima unui stop cardiac în timpul unui antrenament cu echipa sa, Saint-Denis FC.

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Format la clubul nostru, după ce a îmbrăcat tricoul roșu la mai multe categorii de juniori și apoi la echipa de rezerve, Wanis a disputat trei meciuri pentru prima echipă în sezonul 2023-2024, marcând un gol pe stadionul Diochon.

FC Rouen 1899 transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi”, este mesajul publicat de clubul francez.

 

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