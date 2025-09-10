Sport

Tragedie in fotbalul italian! Cel mai controversat președinte din Serie A s-a sinucis la doar 41 de ani. Doliu la fosta echipă a lui Nedelcearu și Pușcaș

Fostul președinte al unei echipe de tradiție din Italia, la care au jucat în trecut Nedelcearu sau George Pușcaș, a fost găsit fără suflare.
Alex Bodnariu
10.09.2025 | 15:21
Tragedie in fotbalul italian Cel mai controversat presedinte din Serie A sa sinucis la doar 41 de ani Doliu la fosta echipa a lui Nedelcearu si Puscas
ULTIMA ORĂ
Tragedie in fotbalul italian! Cel mai controversat președinte din Serie A s-a sinucis la doar 41 de ani. Doliu la fosta echipă a lui Nedelcearu și Pușcaș

Fotbalul italian a fost lovit de o nouă tragedie. Paul Baccaglini, fostul președinte al clubului Palermo, echipă la care au evoluat în trecut Nedelcearu sau George Pușcaș, a fost găsit fără suflare de carabinieri, în apartamentul său. Prima ipoteză a autorităților este sinuciderea!

ADVERTISEMENT

Fostul președinte de la Palermo s-a stins din viață la doar 41 de ani

Fostul om de televiziune, devenit ulterior acționar și patron de club, a fost găsit fără viață miercuri, 10 septembrie, în locuința sa din Segrate, lângă Milano. Avea doar 41 de ani.

Potrivit presei italiene, anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze privind circumstanțele decesului, însă cea mai probabilă variantă ar fi sinuciderea. Procuratura din Milano a dispus autopsia pentru a clarifica definitiv cauzele tragediei.

ADVERTISEMENT

Cine a fost Paul Baccaglini. Omul de afaceri din Italia a rezistat doar câteva luni la Palermo

Născut în 1984, la Pittsburgh (SUA), din tată american și mamă italiană, Baccaglini a crescut în Italia, unde a devenit cunoscut în anii 2000 ca reporter al emisiunii „Le Iene”. Cariera sa a cunoscut o schimbare bruscă în 2017, când a fost numit președinte al clubului Palermo, prezentat de Maurizio Zamparini drept viitorul proprietar al echipei.

Figura sa excentrică, plină de tatuaje, mereu cu un discurs entuziast și promisiuni mari, l-a transformat într-un personaj extrem de controversat în fotbalul italian. Baccaglini a vorbit despre un nou stadion și despre un plan financiar ambițios pentru Palermo, însă, după doar patru luni, și-a dat demisia. Tranzacția de preluare a clubului a eșuat din lipsă de garanții financiare.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

„Ciao, Paul 🤍

Marți dimineață s-a stins din viață Paul Baccaglini, fostul nostru coleg și corespondent, care a făcut parte din echipa «Le Iene» în urmă cu câțiva ani.

ADVERTISEMENT
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar...
Digisport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT

Suntem alături cu toată inima de familia lui”, au transmis producătorii serialului italian „Le Iene” pe rețelele de socializare.

Cum s-au descurcat „oltenii” lui Mirel Rădoi la echipele naționale! Mora și Anzor...
Fanatik
Cum s-au descurcat „oltenii” lui Mirel Rădoi la echipele naționale! Mora și Anzor au fost „premiați”
„Ne-am înțeles! Suntem la mici detalii”. Marius Șumudică a făcut anunțul despre viitoarea...
Fanatik
„Ne-am înțeles! Suntem la mici detalii”. Marius Șumudică a făcut anunțul despre viitoarea sa echipă. Exclusiv
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla,...
Fanatik
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | Mircea Lucescu a mers la Răzvan Burleanu ca să demisioneze! Cum...
iamsport.ro
BREAKING | Mircea Lucescu a mers la Răzvan Burleanu ca să demisioneze! Cum a reacționat președintele FRF
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!