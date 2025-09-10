Tragedie in fotbalul italian! Cel mai controversat președinte din Serie A s-a sinucis la doar 41 de ani. Doliu la fosta echipă a lui Nedelcearu și Pușcaș

Fotbalul italian a fost lovit de o nouă tragedie. Paul Baccaglini, fostul președinte al clubului ș, a fost găsit fără suflare de carabinieri, în apartamentul său. Prima ipoteză a autorităților este sinuciderea!

Fostul președinte de la Palermo s-a stins din viață la doar 41 de ani

Fostul om de televiziune, devenit ulterior acționar și patron de club, a fost găsit fără viață miercuri, 10 septembrie, în locuința sa din Segrate, lângă Milano. Avea doar 41 de ani.

Potrivit , anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze privind circumstanțele decesului, însă cea mai probabilă variantă ar fi sinuciderea. Procuratura din Milano a dispus autopsia pentru a clarifica definitiv cauzele tragediei.

Cine a fost Paul Baccaglini. Omul de afaceri din Italia a rezistat doar câteva luni la Palermo

Născut în 1984, la Pittsburgh (SUA), din tată american și mamă italiană, Baccaglini a crescut în Italia, unde a devenit cunoscut în anii 2000 ca reporter al emisiunii „Le Iene”. Cariera sa a cunoscut o schimbare bruscă în 2017, când a fost numit președinte al clubului Palermo, prezentat de Maurizio Zamparini drept viitorul proprietar al echipei.

Figura sa excentrică, plină de tatuaje, mereu cu un discurs entuziast și promisiuni mari, l-a transformat într- . Baccaglini a vorbit despre un nou stadion și despre un plan financiar ambițios pentru Palermo, însă, după doar patru luni, și-a dat demisia. Tranzacția de preluare a clubului a eșuat din lipsă de garanții financiare.

„Ciao, Paul 🤍

Marți dimineață s-a stins din viață Paul Baccaglini, fostul nostru coleg și corespondent, care a făcut parte din echipa «Le Iene» în urmă cu câțiva ani.

Suntem alături cu toată inima de familia lui”, au transmis producătorii serialului italian „Le Iene” pe rețelele de socializare.