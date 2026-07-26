Tragedie în fotbalul mondial: fostul internațional a murit la doar 38 de ani într-un accident rutier

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Veste tristă pentru fotbalul internațional. Kalilou Traore, fostul jucător malian de echipă națională, cu meciuri în prima ligă din Franța, s-a stins din viață la doar 38 de ani. Cum s-a petrecut, de fapt, sfârșitul acestuia.

Doliu în fotbal. Kalilou Traore a murit la doar 38 de ani

Kalilou Traore, fostul mijlocaș defensiv, a murit la vârsta de 38 de ani. Tragica veste a fost făcută publică duminică de către clubul francez și pentru care Traore a evoluat în ultima parte a carierei, înainte de a se retrage în vara anului 2014.

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Deși francezii nu au oferit inițial detalii despre cauza decesului, totul s-a aflat în cele din urmă. Mai exact, presa din Mali a dezvăluit că fostul mijlocaș și-a pierdut viața în urma unui accident rutier devastator. Tragedia vine la scurt timp după ce un

„FC Sochaux-Montbeliard a aflat cu adâncă tristețe vestea decesului fostului jucător, Kalilou Traore, în vârstă de 38 de ani. Internațional malian, acesta a purtat culorile echipei noastre din 2012 până în 2014, bifând 11 meciuri în Ligue 1. Clubul transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și apropiaților”, a fost mesajul publicat de FC Sochaux, pe pagina oficială a clubului.

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Cine a fost Kalilou Traore, de fapt

Mijlocaș defensiv de profil, dar polivalent, capabil să joace și în benzi, Traore a avut o carieră bogată, bifând prezențe pe două continente. A îmbrăcat tricoul unor formații cunoscute precum Odense BK (Danemarca), NK Istra (Croația), Wydad Casablanca (Maroc) și FC Sochaux (Franța). În tricoul primei reprezentative din Mali, el a strâns 17 selecții.

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