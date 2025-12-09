Sport

Tragedie în fotbalul mondial! Fostul internațional a murit la doar 54 de ani. Care a fost cauza decesului

Vești tragice vin din Belgia, acolo unde fostul jucător al celor de la Anderlecht a încetat din viața la doar 54 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale.
09.12.2025 | 07:30
Fostul jucător de la Anderlecht a decedat la doar 54 de ani
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a încetat din viaţă la vârsta de 54 de ani, potrivit anunţului făcut de familie în noaptea de duminică spre luni. El fusese internat după ce a suferit, vineri, o gravă hemoragie cerebrală şi a intrat în comă profundă.

Doliu la Anderlecht. De Boeck a murit la doar 54 de ani

De Boeck şi-a început activitatea la nivel profesionist în Belgia la KV Mechelen (1992–1995), după care a ajuns la formaţia de top RSC Anderlecht, în 1995. A rămas la Anderlecht până în 2005, perioadă în care s-a impus ca un fundaş de bază, a purtat banderola de căpitan şi a contribuit la câştigarea a trei titluri de campion al Belgiei.

Pe plan internaţional, De Boeck a fost membru al naţionalei belgiene între 1993 și 2002, acumulând 36 de selecții și marcând un gol. Din cauza unor probleme persistente la genunchi, Glen De Boeck a fost nevoit să se retragă prematur, în 2005. Însă nu a părăsit fotbalul, imediat după retragere a devenit asistent la Anderlecht, alături de stafful tehnic al clubului. Glen De Boeck a evoluat contra României într-un meci de pe 22 aprilie, scor 1-1.

De Boeck a fost și antrenor pentru câțiva ani

În cariera sa de tehnician, De Boeck a condus mai multe echipe: a fost la Cercle Brugge (2007–2010), apoi a mai antrenat echipe precum Germinal Beerschot, Waasland-Beveren, Mouscron-Péruwelz, dar şi în străinătate, la o echipă olandeză, VVV-Venlo (2011). Ultima sa experienţă a fost la KV Kortrijk, pe care a condus-o în două mandate: 2017–2018 şi o scurtă revenire în 2023.

În primul mandat a reuşit să o ducă până în semifinalele Cupei Belgiei. Chiar dacă nu a fost un nume de top în fotbalul din Belgia, fanii lui Anderlecht și al echipelor pe unde a mai trecut au scris mai multe mesaje frumoase pe rețelele sociale prin care au vrut să-i cinstească memoria. „Mulțumim pentru tot!” sau „Vei rămâne parte din istoria lui Anderlecht” au scris mai mulți suporteri ai grupării.

