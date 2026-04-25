Tragedie în fotbalul mondial! Fostul internațional a murit pe teren la 40 de ani

Fotbalul mondial a primit o veste tulburătoare. Un fost internațional s-a stins din viață pe teren, în timpul unui meci demonstrativ. Acesta a suferit un atac de cord, iar, în ciuda intervenției cadrelor medicale, jucătorul nu a mai putut fi readus la viață.

Michael Eneramo a murit pe teren la 40 de ani

O veste tristă a fost primită de toți iubitorii sportului de pretutindeni. Michael Eneramo, fost atacant și internațional nigerian, a murit la vârsta de doar 40 de ani. Acesta se afla în Kaduna, unde participa la un meci demonstrativ, când s-a prăbușit pe teren în urma unui atac de cord. Deși medicii au intervenit, Eneramo a fost declarat decedat în drum spre spital.

Presa din Nigeria notează faptul că fostul internațional a dus cu bine prima repriză în duelul demonstrativ, ca la doar cinci minute de la revenirea pe teren în actul secund să se prăbușească pe gazon. „Încercările de a-l resuscita au fost nereuşite. A fost declarat decedat la spital”,

Secretarul general al Federației Nigeriene de Fotbal, Mohammed Sanusi, s-a declarat dărâmat de trecerea în neființă a lui Michael Eneramo: „Este devastator. Nu am cuvinte în acest moment. Nu pot decât să mă rog ca Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică și, de asemenea, să le dea celor dragi și familiei fotbalistului nigerian tăria de a suporta pierderea”.

Cine a fost Michael Eneramo

Poreclit „Tancul”, Michael Eneramo a început fotbalul la Lobi Stars, club de la care a făcut pasul Esperance Tunis, . După experiența în Tunisia, fostul atacant a mai evoluat la USM Alger, Al-Shabab, Sivasspor, Besiktas, Karabukspor, Başakşehir, Manisaspor, Al-Ettifaq și Turk Ocagi.

Pe plan internațional, Eneramo a jucat de zece ori pentru naționala Nigeriei, marcând trei goluri. Cu siguranță, îi afectează pe toți cei care l-au cunoscut, dar și iubitorii fotbalului de pretutindeni resimt un gol lăsat de decesul fostului atacant. În mod brusc, Eneramo s-a stins din viață, mai ales că avea doar 40 de ani în momentul tragediei.