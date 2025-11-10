Tragedie în fotbalul românesc! A murit la doar 20 de ani în accident de mașină. Greșeala pe care a făcut-o la volan i-a fost fatală

ADVERTISEMENT

Încă un fotbalist și-a pierdut viața într-un accident de mașină. Este vorba despre Laurențiu Marcu, în vârstă de 20 de ani, din județul Dolj. El juca la echipa de Liga 5, Viitorul Desa, iar tragedia a avut loc chiar înaintea meciului de campionat, cu ACS Cioroiași.

Tragicul accident a avut loc duminică, 9 noiembrie, pe DN56, în localitatea Podari, din apropierea Craiovei. Mașina pe care o conducea Laurențiu Marcu s-a izbit violent de un alt autoturism care venea din sens opus.

dintre care unul era fotbalistul echipei din Desa, şi un altul, din Perişor, de 36 de ani, și-au pierdut viața, iar o femeie de 30 de ani a fost grav rănită și a fost transportată la spital, după descarcerare.

a descoperit Laurențiu Marcu era singur și mașină și se juca pe telefon înainte de impact. Automobilul condus de fotbalist a intrat pe fotbalist și a provocat tragicul accident.

Poliţia a deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.

Mai multe echipe din Dolj au exprimat condoleanţe pentru fotbalistul decedat. Mulţi dintre colegii de eşalon îl descriu ca pe un băiat cuminte, repectuos şi iubitor al fotbalului.

„O duminică tristă pentru fotbalul din Dolj. Astăzi, meciul pe care echipa noastră urma să îl joace pe teren propriu împotriva echipei Viitorul Desa nu s-a mai desfășurat, din cauza unui tragic eveniment rutier în care și-a pierdut viața un tânăr jucător de la echipa oaspete. Echipa noastră transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor afectați de această pierdere. Meciul va fi reprogramat la o dată care va fi comunicată ulterior. Condoleanțe familiei îndurerate!”, au scris cei de la ACS Cioroiaşi pe pagina lor de Facebook.

„Această pierdere neașteptată ne lasă pe toți fără cuvinte. Duminica trecută a jucat ultimul său meci chiar împotriva noastră…Gândurile și compasiunea noastră se îndreaptă către familia îndurerată, colegii de echipă și toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit. În aceste momente dificile, dorim să transmitem sincere condoleanțe! Odihnă veșnică!”, a notat Luceafărul Ghidici.

„Astăzi, comunitatea fotbalistică a fost zguduită de o veste tragică. Un tânăr jucător al echipei Vitorul Desa și-a pierdut viața într-un accident rutier, în timp ce se îndrepta spre Cioroiași pentru un meci din Liga 5-a. Este o pierdere care ne lasă pe toți fără cuvinte și cu inimile grele. Gândurile noastre se îndreaptă astăzi către familia sa, colegii de echipă și toți apropiații care îi vor simți lipsa. Este greu să găsești cuvintele potrivite într-un moment ca acesta, însă dorim să le transmitem sincere condoleanțe și să le oferim întreaga noastră solidaritate. Sincere condoleanțe pentru celălalt conducător auto care din păcate și el și-a pierdut viața în acest tragic acciden”, au transmis cei de la Tineretul Poiana Mare.