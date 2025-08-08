Sport

Tragedie în fotbalul românesc! A murit Robert Vișan, unul dintre agenții apropiați de frații Becali

Robert Vișan, unul dintre acționarii firmei Becali Sport, a murit pe data de 8 august. Care a fost principala cauză a decesului.
Daniel Işvanca
08.08.2025 | 18:02
Tragedie in fotbalul romanesc A murit Robert Visan unul dintre agentii apropiati de fratii Becali
breaking news
A murit Robert Vișan, fostul colaborator al fraților Becali FOTO: Fanatik

Tragedie în fotbalul românesc, după ce Robert Vișan, unul dintre apropiații fraților Becali și acționar la firma Becali Sport, a decedat în cursul zilei de vineri, 8 august 2025. Acesta suferea de o boală incurabilă.

A murit Robert Vișan, omul care a lucrat cu agentul Pini Zahavi

Robert Vișan, omul care era acționar la firma Becali Sport, a murit pe data de 8 august 2025. Acesta s-a confruntat cu o formă agresivă de cancer, iar medicii nu au reușit să facă nimic pentru a-i salva viața, anunță Digi Sport.

Acesta a făcut parte din grupul deținut de celebrul agent Pini Zahavi, cel care a reprezentat nume uriașe din fotbal, precum Robert Lewandowski, Rio Ferdinand, Juan Sebastian Veron, David Alaba sau Ashley Cole.

Robert Vișan a fost unul dintre invitații constanți din platourile Digi Sport, având o experiență și pese hotare la nivel de impresariat. El l-a reprezentat în trecut pe Amadou Diawara, fotbalist trecut pe la Napoli, Roma, Anderlecht și Bologna.

Robert Vișan povestea ce tineri fotbaliști români sunt urmăriți de echipele din străinătate

Un cunoscător al fotbalului românesc, Robert Vișan vorbea acum câteva luni despre tinerele talente din România care ar putea ajunge peste hotare chiar din această vară.

„Sunt mulți tineri vizați de foarte multe echipe din străinătate. Vă pot da câteva nume. Andrei Borza, probabil, va fi următorul jucător cu șanse foarte mari de a pleca din România.

E urmărit de foarte multe echipe din străinătate. Un alt jucător cu mari șanse de a pleca e Baiaram și, chiar dacă vă surprinde, Octavian Popescu. Depinde aici de pretențiile patronului Gigi Becali”, declara în trecut Robert Vișan.

Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
