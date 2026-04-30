Sport

Tragedie în fotbalul românesc. A murit un jucător de legendă al Universității Cluj

Fotbalul românesc este din nou în doliu. Un fost jucător care a îmbrăcat timp de aproximativ 10 ani tricoul echipei Universitatea Cluj a murit la vârsta de 74 de ani.
Traian Terzian
30.04.2026 | 23:30
Tragedie in fotbalul romanesc A murit un jucator de legenda al Universitatii Cluj
ULTIMA ORĂ
Un fost mare jucător al Universității Cluj a murit la vârsta de 74 de ani.
ADVERTISEMENT

O nouă tragedie s-a abătut asupra fotbalului românesc. Într-o perioadă în care Universitatea Cluj se luptă pentru câștigarea primului titlu din istorie, dar și a Cupei României, ”șepcile roșii” au primit vestea morții unui jucător legendar al clubului.

Un fost jucător al Universității Cluj a murit

Fostul fundaș al ”studenților”, Ioan Ciocan, a murit la vârsta de 74 de ani. Tragicul anunț a fost făcut pe rețele de socializare de clubul Universitatea Cluj, pentru care cel supranumit ”Ciochi” a jucat timp de aproape 10 ani.

ADVERTISEMENT

”Astăzi ne luăm rămas bun de la Ioan Ciocan, unul dintre marii jucători din istoria Universității Cluj. Ajuns la ‘U’ în sezonul 1978/1979, Ioan Ciocan a fost un pilon al defensivei ‘studenților’ până la finalul anului 1987, evoluând constant atât în prima divizie, cât și în eșalonul secund.

De-a lungul carierei sale în alb și negru, a îmbrăcat tricoul Universității în 313 meciuri și a înscris patru goluri. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a grupării clujene.

ADVERTISEMENT
Parcursul fotbalistului de legendă al Clujului

Născut la Turda, pe 9 aprilie 1952, Ioan Ciocan a început fotbalul la Arieșul Turda, formație pentru care a debutat la seniori pe când avea doar 17 ani. A fost transferat de Universitatea Cluj în timpul sezonului 1978-1979, pe când echipa evolua în Divizia B.

ADVERTISEMENT
A devenit imediat titular indiscutabil în centrul defensivei și a evoluat până la finalul anului 1987 pentru ”șepcile roșii”. El a adunat 313 meciuri în tricoul clujenilor (179 în Divizia A, 127 în Divizia B și 7 în Cupa României), reușind să marcheze 8 goluri. Și-a încheiat cariera acasă, la Arieșul Turda.

ADVERTISEMENT

Tragicul început de an din fotbalul românesc

Anunțul morții lui Ioan Ciocan a venit la doar 24 de ore după ce un alt nume important din fotbalul românesc a încetat din viață. Este vorba de fostul președinte al clubului Ceahlăul Piatra Neamț, Viorel Măstăcăneanu.

Însă, cea mai mare pierdere este cea a legendarului Mircea Lucescu, decedat în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Uriașul antrenor român a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Scene neverosimile la Rapid! Șucu a organizat o întâlnire cu jucătorii, iar aceștia...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Rapid! Șucu a organizat o întâlnire cu jucătorii, iar aceștia au rămas perplecși: 'De ce ne-a chemat?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!