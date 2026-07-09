Tragedie în fotbalul românesc. Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, mort la doar 44 de ani

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Este doliu în fotbalul românesc în urma unei vești total neașteptate. Fostul mijlocaș de la CFR Cluj, Gabi Mureșan, s-a stins la doar 44 de ani. El ocupa o funcție importantă după retragerea din fotbal.

Gabi Mureșan a murit la 44 de ani

Lumea fotbalului românesc este în șoc. Gabi Mureșan, cel care explicase în mai multe apariții în media că , satul bunicilor săi, unde a copilărit și unde are rădăcini puternice, a murit la doar 44 de ani.

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Fostul fotbalist și-a pierdut viața în urma unui tragic incident petrecut într-un lac, fiind scos din apă în stare critică, notează . În ciuda eforturilor depuse de personalul medical ajuns de urgență la fața locului, nu s-a mai putut face nimic pentru fostul sportiv român. Dispariția lui Gabi Mureșan dintre noi a fost anunțată în mediul online de Primăria Comunei Apold, acolo unde el ocupa funcția de primar.

„Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.

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Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a transmis Primăria Apold.

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Cu ce se ocupa Gabi Mureșan după retragerea din fotbal

După ce s-a lăsat de activitatea sportivă, Gabi Mureșan a făcut pasul spre politică, fiind ales primar în comuna unde a copilărit. El a obținut primul mandat de primar în Apold în 2020 cu 63,09% din voturi, fiind reales în 2024 cu 88,83% din voturi. Acesta a ridicat o pensiune în locul drag inimii sale, după care a decis să se implice concret în viața comunității după mai multe discuții cu oamenii din zonă. „Lăsându-mă de fotbal, am construit această locație.

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La doi ani după ce m-am lăsat, am început să facem rezervări și, vă dați seama, stând să fac doar rezervări era prea puțin pentru mine, am început să mă plictisesc. Și, din discuțiile mele cu anumiți oameni de aici, și cu finul meu, care tot de aici este, am zis că trebuie să ne implicăm mai mult în comunitate. Și așa am ajuns să candidez și să câștig alegerile. Sunt la al doilea mandat și, zic eu, lucrurile merg pe un drum normal”, spunea Mureșan, într-un interviu pentru în februarie 2025.

Apropierea lui Gabi Mureșan de credință. Ce relație avea cu biserica

Tot în interviul acordat pentru Trinitas TV, Gabi Mureșan povestea că primăria pe care o conducea susținea lăcașul de cult din comună aflată în județul Mureș și că el participa deseori la slujbe. „Dacă noi, ca primărie, și eu, ca primar, nu susținem biserica, degeaba aștepți de la ceilalți. Reușesc să ajung la slujbe și aici, o dată la 3 săptămâni”.

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Marele regret al carierei lui Gabi Mureșan

Spre finalul carierei, Gabi Mureșan a trecut și pe la ASA Tg. Mureș, unde, în sezonul 2014/2015, a dus o luptă până la capăt pentru titlu cu FCSB. Bucureștenii îți adjudecau trofeul în ultima etapă, dar fostul jucător român a fost convins că Gigi Becali a influențat deznodământul. „Cel mai urât moment a fost cel când ni s-a furat un titlu!

Nu știu dacă l-am ratat noi, pentru că acolo sigur ceva nu a fost în regulă. Nu am dovezi clare că unii au fost blat! Sunt convins sută la sută că nu a fost curat. Titlul acela ori a fost vândut, ori s-a întâmplat altceva… Eu nu acuz pe nimeni, dar au fost niște lucruri acolo în ultimele etape foarte dubioase. Probabil de la Gigi Becali… Care a mai făcut una din asta… De fapt, nu una din asta. A dat bani și în 2008, când am luat titlul cu CFR după meciul cu U, dar atunci a fost clar altceva…”,