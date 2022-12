Tragedie în Franța. Zece morți, dintre care cinci copii, într-un incendiu izbucnit la un bloc din Lyon

Potrivit autorităților locale, la ora 3.12. În aproximativ 10 minute de la alertă, 170 de pompieri și 65 de mașini de pompieri se aflau la fața locului.

Din păcate, în ciuda mobilizării echipelor de intervenție, flăcările au luat viața a zece persoane, dintre care jumătate sunt copii. Micuții aveau vârste cuprinse între 3 și 15 ani.

Potrivit informațiilor publicate de , incendiul a izbucnit într-o clădire rezidențială din Vaulx-en-Velin, în apropiere de Lyon.

Serviciile de urgență din Hexagon au anunțat că incendiul a izbucnit într-un bloc de apartamente cu șapte etaje din cartierul Mas du Taureau.

Pe lângă cele zece persoane decedate, alte 14 au fost rănite. Din datele prezentate până în prezent, se pare că patru persoane se află în stare critică, în timp ce alte zece persoane, printre care doi pompieri, au fost rănite.

Autoritățile au anunță că, deocamdată, nu se cunoaște .

🚨 BREAKING VIDEO: Ten people, including five children, killed in fire in apartment building near Lyon, France, the local government says



— Breaking News Video (@BreakingVideoHQ)