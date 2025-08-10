News

Tragedie în Galați. Un adolescent de 16 ani s-a înecat în râul Siret

Un adolescent de 16 ani s-a înecat în râul Siret, duminică, 10 august. Pompierii au intervenit, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic.
Valentina Vladoi
10.08.2025 | 23:53
Tragedie in Galati Un adolescent de 16 ani sa inecat in raul Siret
Un adolescent de 16 ani s-a înecat în râul Siret. Sursă foto: Hepta, Facebook / colaj Fanatik

Tragedie în județul Galați după ce un adolescent de doar 16 ani s-a înecat în râul Siret. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Galați au intervenit pentru căutarea băiatului. Din păcate însă, acesta nu a mai putut fi salvat.

Un adolescent de 16 ani s-a înecat în râul Siret

Mai exact, tânărul a fost scos din apă, dar în ciuda eforturilor depuse de medici, acesta nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Ulterior, medicii nu au putut decât să declare decesul.

Menționăm faptul că a existat o mobilizare uriașă pentru salvarea acestuia. Mai exact, la fața locului au venit pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Galați.

Totodată, prezente au fost și o autospecială de intervenție de la Stația de Pompieri Ivești, dar și un echipaj cu o ambarcațiune pneumatică de intervenție la cazuri de înec, alături de și echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tecuci.

Pentru căutarea băiatului, la locul intervenției a fost solicitat și un echipaj de scafandri din cadrul ISU București-Ilfov. Din păcate însă, băiatul nu a mai putut fi salvat.

Mesajul transmis de ISU Galați după tragedie

Având în vedere faptul că un adolescent de 16 ani s-a înecat în râul Siret, iar cazul nu este unul singular, ISU Galați trage un semnal de alarmă. Scăldatul în lacuri, râuri ori în alte zone neamenajate unde adâncimea apei e mare, iar curenții puternici, poate fi periculos.

Totodată, ISU Galați precizează că alunecarea malurilor, dar și existenţa obstacolelor subacvatice pot pune viaţa în pericol. Iar asta este valabil indiferent de vârstă. Astfel, românii sunt sfătuiți să țină cont de indicațiile autorităților și totodată să își supravegheze copiii.

„Pentru a evita astfel de tragedii, recomandăm cetăţenilor: să evite scăldatul în zone neamenajate sau neautorizate, să nu se aventureze în ape cu curent puternic sau adâncime necunoscută și să respecte indicaţiile autorităţilor şi să supravegheze în permanenţă copiii în apropierea apelor.

Salvatorii noştri intervin cu toate mijloacele disponibile în astfel de situaţii, dar prevenirea rămâne cel mai important pas pentru protejarea vieţii”, se arată în mesajul transmis de ISU Galați.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
