Sport

Tragedie în gimnastică în ziua de Crăciun! Fosta campioană a murit la doar 18 ani

O nouă veste tristă chiar în ziua de Crăciun vine din gimnastică. O fostă campioană s-a stins la vârsta de doar 18 ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
25.12.2025 | 23:52
Tragedie in gimnastica in ziua de Craciun Fosta campioana a murit la doar 18 ani
ULTIMA ORĂ
Doliu în gimnastica feminină. Sportiva s-a stins la doar 18 ani. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Ziua de Crăciun nu a venit doar cu vești bune, ci, din păcate, și cu evenimente triste. Asta s-a întâmplat în lumea gimnasticii, unde o fostă campioană a murit la doar 18 ani. Ce s-a întâmplat și despre cine este vorba, de fapt.

Fosta campioană la gimnastică a murit la 18 ani

Sărbătorile din acest an au venit, din păcate, și cu vești mai puțin plăcute. O fostă campioană la gimnastică feminină a părăsit această lume la frageda vârstă de doar 18 ani.

ADVERTISEMENT

După ce, tot de Crăciun, o legendă a unui club din Premier League a decedat, a venit rândul și unei sportive de origine braziliană. Mai exact, Isabelle Marciniak a murit din cauza unei boli necruțătoare.

Anunțul a fost făcut de Federația de Gimnastică Paranaense. Potrivit As.com, cauza decesului a fost limfomul Hodgkin, un tip de cancer care atacă sistemul limfatic. În 2021, ea câștigase medalia de aur la proba individuală la Campionatele Braziliene de Gimnastică Ritmică Junior și o medalie de argint cu panglica. De asemenea, a ocupat și primul loc la proba de minge.

ADVERTISEMENT
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de...
Digi24.ro
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani

„Fie ca povestea sa, pasiunea sa pentru acest sport și memoria sa să dăinuie ca o inspirație pentru toți cei care cred în gimnastică ca instrument de dezvoltare și transformare umană. Condoleanțe. Odihnească-se în pace”, a fost mesajul Federației.

ADVERTISEMENT
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce...
Digisport.ro
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”

Ministerul Sportului din Brazilia, afectat de dispariția tinerei gimnaste

Vestea cumplită a fost primită cu tristețe și de Ministerul Sportului. Oficialii brazilieni au transmis un mesaj de condoleanțe, prin care au subliniat regretul pierderii unei tinere care promitea mult în acest sport.

„Ministerul Sportului își exprimă profundă durerea pentru trecerea prematură în neființă a Isabellei Marciniak, o atletă braziliană care a adus atât de multă mândrie Braziliei. Născută în Araucária (PR), Isabelle a fost campioană braziliană la gimnastică ritmică și a acumulat titluri regionale și naționale de-a lungul carierei sale.

ADVERTISEMENT

Este recunoscută pentru pasiunea sa pentru sport, disciplina și voința sa. În acest moment de durere, ne exprimăm solidaritatea cu familia, prietenii și comunitatea sportivă, care a pierdut un tânăr talent și un exemplu de dăruire față de sportul brazilian”, a fost mesajul de condoleanțe din partea Ministerului Sportului.

Văduva lui Rudel Obreja, mesaj emoționant în ziua de Crăciun: „Ne este foarte...
Fanatik
Văduva lui Rudel Obreja, mesaj emoționant în ziua de Crăciun: „Ne este foarte dor de tine, Lordule”
Ce s-a ales de fosta vedetă de la CFR Cluj, care a fost...
Fanatik
Ce s-a ales de fosta vedetă de la CFR Cluj, care a fost la un pas de FCSB. „Dumnezeu știe mai bine și ne dă ceea ce merităm!”
Horia Ivanovici, fotbalist la Câmpulung în tinerețe. Amintiri tari de la trialul cu...
Fanatik
Horia Ivanovici, fotbalist la Câmpulung în tinerețe. Amintiri tari de la trialul cu FC Argeș: cum i s-a blocat cariera!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în...
iamsport.ro
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în această țară! E prostul fudul al neamului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!