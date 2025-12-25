Tragedie în gimnastică în ziua de Crăciun! Fosta campioană a murit la doar 18 ani

ADVERTISEMENT

Ziua de Crăciun nu a venit doar cu vești bune, ci, din păcate, și cu evenimente triste. Asta s-a întâmplat în lumea gimnasticii, unde o fostă campioană a murit la doar 18 ani. Ce s-a întâmplat și despre cine este vorba, de fapt.

Fosta campioană la gimnastică a murit la 18 ani

Sărbătorile din acest an au venit, din păcate, și cu vești mai puțin plăcute. O fostă campioană la gimnastică feminină a părăsit această lume la frageda vârstă de doar 18 ani.

ADVERTISEMENT

După ce, tot de Crăciun, , a venit rândul și unei sportive de origine braziliană. Mai exact, Isabelle Marciniak a murit din cauza unei boli necruțătoare.

Anunțul a fost făcut de Federația de Gimnastică Paranaense. Potrivit , cauza decesului a fost limfomul Hodgkin, un tip de cancer care atacă sistemul limfatic. În 2021, ea câștigase medalia de aur la proba individuală la și o medalie de argint cu panglica. De asemenea, a ocupat și primul loc la proba de minge.

ADVERTISEMENT

„Fie ca povestea sa, pasiunea sa pentru acest sport și memoria sa să dăinuie ca o inspirație pentru toți cei care cred în gimnastică ca instrument de dezvoltare și transformare umană. Condoleanțe. Odihnească-se în pace”, a fost mesajul Federației.

ADVERTISEMENT

🙏 Tragedia en Brasil: muere a los 18 años Isabelle Marciniak, campeona de gimnasia rítmica — Diario SPORT (@sport)

Ministerul Sportului din Brazilia, afectat de dispariția tinerei gimnaste

Vestea cumplită a fost primită cu tristețe și de Ministerul Sportului. Oficialii brazilieni au transmis un mesaj de condoleanțe, prin care au subliniat regretul pierderii unei tinere care promitea mult în acest sport.

„Ministerul Sportului își exprimă profundă durerea pentru trecerea prematură în neființă a Isabellei Marciniak, o atletă braziliană care a adus atât de multă mândrie Braziliei. Născută în Araucária (PR), Isabelle a fost campioană braziliană la gimnastică ritmică și a acumulat titluri regionale și naționale de-a lungul carierei sale.

ADVERTISEMENT

Este recunoscută pentru pasiunea sa pentru sport, disciplina și voința sa. În acest moment de durere, ne exprimăm solidaritatea cu familia, prietenii și comunitatea sportivă, care a pierdut un tânăr talent și un exemplu de dăruire față de sportul brazilian”, a fost mesajul de condoleanțe din partea Ministerului Sportului.