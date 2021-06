Tragedie în Hunedoara. Un polițist de 38 de ani a murit într-un grav accident rutier

Tragedie pe o șosea din județul Hunedoara. Un polițist de la Serviciul Rutier, aflat în timpul liber, a murit într-un grav accident de circulaţie care a avut loc vineri după-amiază pe DN 76, în localitatea Șoimuș.

ADVERTISEMENT

Agentul de la circulație, în vârstă de 38 de ani, se afla la volanul unui Trabant în momentul impactului tragic.

Polițist de 38 de ani, decedat într-un grav accident rutier produs în Hunedoara. Trabantul său, strivit pe șosea

Potrivit primelor cercetări, se pare că victima se deplasa cu mașina de la Brad spre Deva, când a pătruns pe contrasens şi s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism care circula din sens opus, condus de un bărbat de 40 de ani.

”Din primele cercetări, se pare că un bărbat în vârstă de 38 de ani, din municipiul Deva, care conducea un autoturism din direcția Brad spre Deva, a pătruns pe contrasens și a intrat în impact frontal cu un autoturism, care circula din sens opus, fiind condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani.

ADVERTISEMENT

În urma impactului a rezultat decesul conducătorul auto de 38 de ani și rănirea ușoară a unui pasager din autovehiculul de condus de bărbatul de 40 de ani”, a transmis IPJ Hunedoara.

Pompierii, polițiștii și echipajele medicale au intervenit rapid la locul , însă pentru șoferul Trabantului nu s-a mai putut face nimic. Mașina polițistului a fost strivită de forța impactului.

Dosar penal după accidentul din Hunedoara

La locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului Deva cu o autospecială mixtă, o descarcerare grea, o ambulanță SMURD şi o autospecială de primă intervenție şi comandă.

ADVERTISEMENT

”În autoturism, cei 13 pompieri implicaţi în operaţiune au găsit un bărbat, în vârstă de 38 de ani, care prezenta traumatisme incompatibile cu viaţa. Bărbatul a fost declarat decedat de echipajul cu medic al SAJ.

Pompierii au acordat îngrijiri medicale şoferului autoutilitarei, ce avea răni uşoare, şi l-au transportat conştient şi cooperant la UPU Deva.

ADVERTISEMENT

Circulaţia pe drumul judeţean a fost blocată aproximativ o jumătate de oră până la finalizarea operaţiunilor de salvare şi a cercetărilor la locul accidentului”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă Hunedoara, notează .

De asemenea, în această cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală.

Mesaje de condoleanțe după decesul tânărului polițist

din localitatea Șoimuș a adus valuri de mesaje de condoleanțe în mediul online. Decesul agentului Cornel Vereştiuc lasă în urmă o familie, colegi şi prieteni îndurerați. Pe Facebook au apărut mai multe mesaje de condoleanțe.

ADVERTISEMENT

”Polițistul de la Serviciul Rutier, Vereștiuc Cornel, a decedat într -un accident rutier pe raza localității Șoimuș, la numai 38 de ani. Sincere condoleanțe către familie, colegi si toți cei care l-au cunoscut ! Dumnezeu Să Îl Ierte”, scriu cei de la Special Guys All Over The World.



”Dumnezeu să te odihnească în pace suflet bun și blând, mult prea repede ai plecat dintre noi ce-i care te iubeau 😭🙏😭 Un suflet mult pre bun. Dumnezeu te-a luat prea devreme acolo sus! Cornel Verestiuc”, a scris o altă cunoștință pe Facebook.