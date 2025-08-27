Tragedie în Iacobeni. O femeie de 57 de ani, atacată mortal de câini ciobănești în pădure. Fiul victimei dezvăluie detaliile șocante

Comuna Iacobeni a fost zguduită de o tragedie, după ce o femeie de 57 de ani și-a pierdut viața. Fiul victimei, Bogdan Moldovan, a relatat, pas cu pas, pentru FANATIK, cum și-a descoperit mama sfâșiată de animale.

Cum s-a transformat o plimbare obișnuită într-o tragedie mortală în Iacobeni

Marți, 26 august 2025, bărbatul a găsit-o de o stână situată în satul Mestecăniș. Luminița Moldovan plecase dimineața de acasă pentru a aduna ciuperci, dar nu s-a mai întors. Decesul a fost anunțat imediat, autoritățile fiind alertate prin apel la 112.

„Mama mea s-a dus să culeagă niște ciuperci pentru a le pune la frigider de iarnă. Vorbea cu sora mea la telefon când a fost atacată de niște câine a unui om care are oi. Undeva într-un vârf de deal. După nu a mai răspuns la telefon. Am căuta-o și am găsit-o ruptă peste tot de mușcături, mână, picior, spate.

Era moartă de când a vorbit soara mea cu ea de pe la 10 și ceva. Am găsit-o abia la ora 3. Atunci am sunat și la 112. Am ajuns eu și la 5 minute fratele meu. Amândoi cu un par în mână nu reușeam să îi îndepărtăm. Erau să sară și pe noi”, a declarat fiul victimei, pentru FANATIK.

De ce nu sunt controlați câinii agresivi care pun în pericol oamenii din sat

Bogdan Moldovan a povestit momentele . Martorul a subliniat că prezența câinilor agresivi a făcut aproape imposibilă apropierea de cadavru și, mai mult, a tras un semnal de alarmă că animalele reprezintă un pericol constant și pentru comunitate.

„Eu când am găsit-o erau câinii lângă ea. Nu mă puteam apropia din cauza lor. Nu mă lăsau să mă apropii. Erau doar doi, dar foarte agresivi, ciobănești. Câinii s-au întors de patru ori acolo. I-am tot fugărit. Era și poliția acolo când iarăși s-au întors înapoi la cadavru.

Are câini, are oi, trebuia să-și pună om să îi păzească. Câinii ăia umblă de nebuni, nu se poate așa ceva. Oamenii care sunt în localitate spun că aceste animale mai coboară pe ulițe și sar la ei. Nu își mai lasă copiii le afară. A fugit după unul dintre câini să-l prinde mai bine de jumătate de oră, pentru că nu stătea. Unul dintre cei care au atacat-o pe mama”, a mărturisit cu voce tremurândă Bogdan Moldovan din comuna Iacobeni, județul Suceava.

Cine răspunde pentru câinii nesupravegheați care au provocat moartea unei femei

Fiul victimei a oferit detalii despre modul în care s-a desfășurat ancheta. El a explicat că incidentul a avut loc într-o pădure administrată de primărie, unde câinii și oile proprietarului circulă nesupravegheate.

„Acolo e pădurea primăriei. E pădurea statului. Omul își ține oile și câinii pe acolo. Umblă de capul lor. Le poartă Dumnezeu de grijă, nu altcineva.

Am fost cu poliția la el. Am mers la locul incidentului ca să vadă ce s-a întâmplat. A aruncat vina pe urs, ceea ce nu este real. Nu e mușcată de urs. Ursul, când te prinde te sfâșie, nu te mușcă. A zis și doamna de la criminalistă, că în niciun caz nu-i vorba de urs sau de altceva. Pe certificatul de deces scrie că a murit din cauza hemoragiei și a mușcăturilor. Eavea păr de câini în mână, din ce am înțeles-o de la domnul polițiești, probabil cum s-a apărat. L-a prins de blană”, a mai punctat, pentru FANATIK, tânărul de 37 de ani, rămas fără mamă.

Cum poate fi prevenită o altă tragedie provocată de câinii nesupravegheați

Bogdan a declarat că intenționează să acționeze în instanță proprietarul câinilor, precizând că gestul său nu urmărește răzbunarea, ci prevenirea unor noi tragedii. Fiul victimei a spus că nu dorește să provocr rău nimănui, ci vrea doar să protejeze comunitatea de accidente similare.

„Da, intenționez să îl dau în judecată. Nici nu se pune problema. Dacă cineva îl supăra cu ceva, imediat îl ducea la judecătorie. Eu de ce l-aș ierta?! Și până la urmă, e viața mamei mele. Nu merita o soartă din asta.

Nu vreau să facă pușcărie, Doamne ferește! Nu vreau răul nimănui, că e ușor să faci rău. Doar că nu vreau să mai fie și alte victime, nu vreau să mai nenorocească și pe altcineva”, a încheiat Bogdan Moldovan, despre tragedia din Iacobeni, Suceava.