Tragedie în Iași. O tânără de 24 de ani a murit după ce i s-a făcut rău în tramvai

Tragedie în Iași. O tânără de 24 de ani s-a prăbușit la puțin timp după ce s-a urcat în tramvai. Deși medicii au reușit să-i repornească inima, ulterior ea a murit la spital.

Tânăra nu a mai putut fi salvată

Fetei de 24 de ani i s-a făcut rău la doar câteva minute după ce s-a urcat într-un tramvai din Piața Unirii. Aceasta . O persoană care a asistat la incident a resuscitat-o.

ADVERTISEMENT

Imediat, aceasta a fost preluată de un echipaj SMURD. Coordonatorul UPU-SMURD susține că medicii au reușit să o readucă la viață, însă activitatea cardiacă era una redusă, iar inima ei a cedat definitiv la spital.

„Necropsia va arăta exact ce s-a întâmplat. Am avut foarte puţin timp la dispoziţie în care activitatea cardiacă a fost prezentă pentru a putea stabili un diagnostic precis.

ADVERTISEMENT

Am iniţiat o investigaţie prin computer tomograf pentru a verifica posibilitatea unei disecţii de aortă. Avea o activitate cardiacă redusă, iar inima s-a oprit din nou. Am efectuat resuscitarea pentru a treia oară, însă, din păcate, nu am mai reuşit să o salvăm”, a afirmat medicul Diana Cimpoeşu.

Un șofer a făcut infarct în fața polițiștilor

Un român din Italia, în vârstă de 44 de ani, . Polițiștii l-au oprit în Piazza della Chiesa, din cartierul Cascina Gatti, localitatea Sesto San Giovanni, în regiunea Lombardia, potrivit publicației Il Giorno.

ADVERTISEMENT

Carabinierii i-au cerut actelele, însă bărbatului i s-a făcut rău și s-a prăbușit în fața lor. Imediat, oamenii legii au intervenit și i-au făcut masaj cardiac. Din fericire, au reușit să-l salveze.

De urgență, cadrele medicale aflate într-un cabinet din apropiere au venit cu un defibrilator extern automat, însă nu a mai fost nevoie de acest aparat. Polițiști l-au resuscitat până românul a început să respire din nou.

ADVERTISEMENT

După ce i-au stabilizat pulsul, bărbatul a fost transportat la Spitalul San Raffaele din Milano pentru investigații suplimentare. Deși respira greu, starea lui era stabilă.