Tragedie în Italia. Elena a murit după ce a alunecat de pe o stâncă. Moldoveanca a căzut în gol 40 de metri

O excursie pe munte s-a transformat într-o tragedie, duminică după-amiază, în Italia. Elena Donca, o tânără din Republica Moldova care locuia în Faenza, și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut pe Muntele Titano.

Tragedie în Italia. Elena a murit după ce a alunecat de pe o stâncă

Femeia era pasionată de drumeții și cățărări. Se afla împreună cu doi prieteni, iar grupul tocmai încheiase o urcare dificilă pe fațada stâncii de sub al Doilea Turn. Conform primelor informații, Elena își scosese pantofii speciali de cățărat și urma să își pună alții, dar încă era în șosete când a decis să mai facă o cățărare.

La un moment dat, Elena a alunecat și a căzut în gol, prăbușindu-se aproximativ 40 de metri într-o zonă greu accesibilă. Prietenii care se aflau cu ea au reacționat imediat. Un alpinist dintr-un alt grup, aflat în apropiere, dar și un prieten al femeii, medic de profesie, au coborât rapid panta abruptă pentru a-i acorda primul ajutor.

Manevrele de resuscitare nu au dat rezultate

Echipajele de salvare au ajuns și ele la fața locului. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, care au fost continuate cu ajutorul personalului de la urgențe 118 din San Marino. Timp de aproximativ 20 de minute s-au făcut eforturi pentru a-i salva viața, dar fără succes.

Fiindcă zona era extrem de greu accesibilă, trupul neînsuflețit a fost lăsat acolo peste noapte, evident, sub supravegherea salvatorilor. Abia luni dimineață, în jurul orei 10:30, a fost ridicat cu ajutorul unui elicopter trimis de Pompierii din Bologna și al echipajului SAF din Rimini.

Altă tragedie, tot în Italia

în apartamentul său din Legnano. Recent, fostul soț al Vasilicăi Potincu, s-a predat autorităților din Brescia. Deși pe numele său fusese emis un mandat european de arestare, bărbatul susține că nu are nicio legătură cu moartea fostei sale soții.

Bărbatul are 38 de ani și trăiește în Cologno Monzese, acolo unde s-a mutat după despărțirea de Vasilica. El are un trecut murdar, fiind condamnat pentru fapte legate de exploatarea prostituției. Cu femeia decedată avea un băiat de 14 ani. Potrivit anchetatorilor, victima lucra ca escortă și își primea clienții într-un apartament închiriat din via Stelvio.

După ce a aflat că fosta sa parteneră a fost ucisă, bărbatul, care lucrează ca șofer de camion, s-a predat. În prezent, ancheta este coordonată de procurorii din Busto Arsizio și carabinierii, care verifică ipoteza unei crime comise în timpul unei dispute cu un client sau în contextul unei tentative de jaf, având în vedere că femeia ar fi fost atacată pentru banii obținuți din activitatea sa.