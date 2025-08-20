Sport

Tragedie În Italia! Fotbalistul a murit la 30 de ani, în fața propriei mame, înainte de primul antrenament cu noua sa echipă

Tragedie în Italia, după ce un fotbalist de doar 30 de ani a murit. Totul s-a întâmplat în fața mamei sale, care nu a mai putut face nimic pentru a-l salva. Care a fost cauza decesului.
Daniel Işvanca
20.08.2025 | 22:23
Tragedie In Italia Fotbalistul a murit la 30 de ani in fata propriei mame inainte de primul antrenament cu noua sa echipa
Tragedie în fotbalul italian! A murit la vârsta de 30 de ani FOTO: thesun.co.uk

Luca Aluisi, fotbalistul care abia semnase cu italienii de la ASD Castell’Azzara, a decedat la vârsta de 30 de ani, la scurt timp înainte de primul antrenament alături de noii săi colegi. Totul s-a întâmplat în fața mamei sale, care nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Deces tragic în Italia! A murit după înainte de primul antrenament cu noua echipă

În vârstă de 30 de ani, Luca Aluisi semnase de curând cu italienii de la ASD Castell’Azzara și se pregătea să meargă la primul antrenament alături de noii săi colegi. Din păcate, starea sa de sănătate s-a alterat rapid și acesta a murit în scurt timp.

Potrivit jurnaliștilor de la The Sun, Aluisi urma să participe miercuri la prima sa ședință de pregătire la noul său club. Marți, acesta acuzat o stare de rău și și-a pierdut cunoștința, în timpul unei vizite a mamei sale.

Din păcate, ambulanța sosită la fața locului nu a avut ce să mai facă pentru a-i salva viața, iar acesta s-a stins la doar 30 de ani, în brațele mamei sale. „Suntem profund zguduiți de vestea tragică a trecerii în neființă a lui Luca Aluisi”.

„Tânărul, în vârstă de 30 de ani, era gata să poarte tricoul nostru și să înceapă această nouă aventură sportivă cu mare entuziasm. Clubul se alătură unei simpatii sincere în durerea familiei pentru pierderea bruscă a lui Luca. Condoleanțele noastre cele mai profunde se îndreaptă către cei dragi.

Fiecare sesiune de antrenament, fiecare meci, fiecare gol: Luca va fi întotdeauna cu noi. La revedere, Luca”, se arată în comunicatul oficial publicat de italienii de la ASD Castell’Azzara.

Tatăl fotbalistului, devastat de moartea acestuia

Tatăl lui Luca Aluisi este polițist, iar vestea dispariției premature a băiatului l-a afectat profund, conform spuselor primarului din zonă. El este în stare de șoc, după moartea fulgerătoare a fiului său.

„Nu există cuvinte pentru a ușura durerea unui părinte. Oferim o îmbrățișare tăcută lui Marco și familiei sale, pentru această pierdere ireparabilă”, a scris primarul, în semn de respect față de părinții acestuia.

Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
