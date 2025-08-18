News

Tragedie în Italia. O româncă de 36 de ani a murit în timp ce escalada un ghețar

O româncă de 36 de ani a sfârșit tragic în Italia. Femeia a murit în timp ce escalada vârful Castore din masivul Monte Rosa.
18.08.2025 | 12:26
O româncă de 36 de ani a murit în timp ce escalda munții din Italia. Sursa foto: Freepik

Sfârșit tragic pentru o româncă și pentru un alpinist de 34 de ani de origine italiană. Cei doi escaladau un ghețar din Italia, pe vârful Castore din masivul Monte Rosa. Din păcate, cei doi au murit în urma unui accident.

O româncă a murit în munții din Italia

O româncă și un alpinist italian au sfârșit tragic în Italia. Alexandra Gheorghe și Marco Stagi escaladau vârful Castore din masivul Monte Rosa. Experiența celor doi s-a transformat într-o adevărată tragedie, ambii pierzându-și viața.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, românca și italianul și-au pierdut orientarea. Debusolați, ambii au căzut de la o înălțime de 200 de metri pe un ghețar. În urma impactului, românca și italianul Marco Stagi au murit.

Alarma s-a dat în timpul nopții, atunci când partenerul româncei a observat că aceasta nu s-a mai întors de pe munte. Panicat, a cerut ajutor. Garda de Finanțe din Cervinia și Alagn, care efectuează Ancheta, a folosit datele GPS de pe ceasul uneia dintre victime pentru a restrânge zona de căutare. După câteva ore de căutări intense, corpurile celor doi au fost găsite.

Anchetatorii au reconstituit întregul traseu parcurs de româncă și de alpinistul italian pentru a afla cum s-a produs tragedia. Potrivit lor, chiar dacă cei doi au fost bine echipați și antrenați, vremea nu a fost de partea lor. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, coborârea celor doi de pe munte a fost dificilă și s-a încheiat tragic.

Familia alpinistului este șocată de pierderea suferită

Potrivit presei de peste hotare, românca locuia de multă vreme în Italia, acolo unde ocupa o funcție importantă în cadrul unei companii. Recent, și-a descoperit pasiunea pentru munte și pentru explorarea lui, însă nu a crezut nicio secundă că îi va fi fatală.

Vestea morții alpinistului care a însoțit-o pe româncă a șocat întreaga comunitate din Santa Maria a Monte. Cei care l-au cunoscut pe tânărul de 34 de ani sunt profund îndurerați de pierderea sa.

După tragicul incident, tatăl victimei abia și-a găsit puterea să vorbească. Manuele Stagi le-a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în căutarea fiului său.

„Mulțumim tuturor celor care și-au exprimat condoleanțele pentru tragedia care ne-a lovit. Mulțumesc din suflet membrilor Gărzii de Finanțe și Salvamontului din Val d’Aosta pentru cum s-au implicat în această tristă împrejurare.”, a spus bărbatul, potrivit La Nazione.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
