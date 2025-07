Tragedie în Italia: un avion s-a prăbușit în mijlocul unei autostrăzi. Aeronava a explodat în urma impactului violent. Video

Tragedie în Italia, după ce un pe o autostradă din Italia. Imediat după impact, a urmat o . Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite.

Incidentul șocant a avut loc pe autostrada A21, dintre Corda Molle și Ospitale. În aeronavă se aflau două persoane, care au murit pe loc. De asemenea, în urma impactului, doi șoferi au fost răniți.

Tragedia s-a petrecut în provincia Brescia. La bord se aflau două persoane, un avocat din Milano în vârstă de 75 de ani și soția lui, în vârstă de 60 de ani. Din nefericire, n-au avut nicio șansă de supraviețuire.

Aeronava, model Promecc Freccia, a pierdut ușor din altitudine, deși nu părea să aibă probleme, a mărturisit un martor, conform . Experții italieni nu exclud varianta unei defecțiuni, însă rămâne ca autoritățile să investigheze.

🚨🇮🇹 BREAKING: DRAMATIC FOOTAGE—LIGHT PLANE PLUNGES ONTO BRESCIA HIGHWAY, ITALY. ✈️💥

• Eyewitnesses saw the aircraft lose control mid-air.

• Highway drivers miraculously unharmed.

• Pilot (75) & passenger (70) killed on impact.

Video’s original soundtrack is as dramatic as…

— Asaf Givoli (@AsafGivoli)