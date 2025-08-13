News

Tragedie în Italia. Un copil român de un an a murit după ce a început să vomite brusc

Tragedie în Italia. Un copil de numai un anișor a murit după ce a început să vomite brusc. A fost dus la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic.
Mădălina Cristea
13.08.2025 | 17:10
Tragedie in Italia Un copil roman de un an a murit dupa ce a inceput sa vomite brusc
Un copil român în vârstă de doar un an a murit în Italia. Micuțul a început să vomite brusc. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash

Un copil român de un an a murit duminică seară, 10 august, la spitalul din Vasto, regiunea italiană Abruzzo. Micuțul a fost adus în stop cardiorespirator după ce a început brusc să vomite, iar medicii nu au reușit să îl salveze.

Copil român de un an, mort în Italia. A început să vomite după ce a mâncat

Mama, o femeie din România, l-a dus de urgență la spital în jurul orei 19:10. Acolo, copilul a fost intubat imediat și supus manevrelor de resuscitare, însă eforturile medicilor nu au avut rezultate, iar copilul a fost declarat decedat. Potrivit primelor informații, pe corpul copilului nu au fost găsite semne externe de violență, scrie Corriere di Arezzo.

În prezent, anchetatorii încearcă să afle exact ce s-a întâmplat în ultimele momente din viața micuțului. Se pare că, după ce a mâncat, copilul s-a culcat, dar mama a observat că acesta a început să vomite. Femeia l-a luat imediat pe micuț și l-a dus la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic.

O posibilă cauză a micuțului decedat

Ancheta este coordonată de carabinieri, care au audiat-o deja pe mamă. Surse medicale au transmis că micuțul ar fi consumat și un biscuit cu puțin timp înainte de a intra în stop cardiorespirator, astfel că nu este exclusă ipoteza sufocării.

Spitalul din Vasto a cerut efectuarea unei autopsii pentru a stabili cauza exactă a decesului. Procuratura din Vasto a dispus examinarea medico-legală. Trupul copilului a fost reținut și urmează să fie transferat la spitalul din Chieti pentru procedurile legale, scrie Corrierediarrezo.it.

Tragedia în Austria. Un copil de opt ani a murit

Tragedie pe drumul B49 din Austria, luni seara, 11 august 2025. Un copil de 8 ani, fiul unui șofer român stabilit în Norvegia, și-a pierdut viața după ce mașina condusă de tatăl său a fost lovită violent de un alt autoturism. În vehicul se aflau și ceilalți doi copii ai bărbatului, în vârstă de 11 și 15 ani.

Accidentul s-a produs în jurul orei 21.30, în apropiere de Engelhartstetten. Șoferul român vira stânga spre șoseaua națională 8 și nu a observat o mașină care venea din sens opus, condusă de o tânără de 21 de ani din Neusiedl am See.

Impactul a fost devastator. Băiatul de 8 ani a rămas prins între fiare, fiind scos de pompieri, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Cei doi frați mai mari și șoferița au fost răniți și transportați la spital.

