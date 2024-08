Tragedie în Italia. Un yacht de lux cu 22 de pasageri s-a scufundat. O persoană a murit, iar alte șase sunt dispărute

Un velier britanic de lux, Bayesian, s-a scufundat în largul Siciliei, în urma unei furtuni violente. 22 de persoane se aflau la bordul navei. Autoritățile fac tot posibilul să găsească trupurile dispărute

Autoritățile caută trupurile dispărute

Un în largul Siciliei. O persoană a murit, iar alte șase au fost date dispărute. Până acum, 15 pasageri și membri ai echipajului au fost salvați în urma , a declarat un purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă AFP, citat de news.ro

”Un corp a fost văzut în epavă, însă nu a fost recuperat încă, la aproximativ 50 de metri adâncime”, declară acest purtător de cuvânt.

Velierul Bayesian se afla în largul portului Porticello, un oraş de coastă situat la aproximativ 15 kilometri de Palermo. La primele ore ale acestei dimineți, acesta s-a răsturnat.

”În această (luni) dimineaţa, către ora (locală) 5.00 (6.00, ora României), în urma unei furtuni violente, un velier de 56 de metri, denumit Bayesian, care naviga sub pavilion brtianic, s-a scufundat în largul Porticello”, a anunţat într-un comunicat Paza de Coastă italiană.

Victima decedată face parte din cele șapte persoane date dispărute, unde patru sunt de naționalitate britanică, două de naționalitate americană și una de naționalitate canadiană.

Operațiunile de căutare sunt desfășurate de patru nave ale Pazei de Coastă, un elicopter Nemo ce aparține Gărzii de Coastă și o echipă de scafandri din cadrul Detașamentului de Pompieri. Salvatorii sunt sub coordonarea Gărzii de Coastă din Palermo, conform publicației trapanioggi.it.

„Timp de două secunde am pierdut-o pe fetiță în mare, apoi imediat am îmbrățișat-o din nou în mijlocul furiei valurilor. Am strâns-o strâns, aproape de mine, în timp ce marea era agitată. Mulți țipau. Din fericire, barca de salvare s-a umflat și 11 dintre noi am reușit să urcăm pe ea”, a declarat Charlotte, o femeie în vârstă de 35 de ani care se afla la bordul navei împreună cu fiica ei, soțul, câteva rude și colegii de la o companie londoneză, potrivit .

Velierul Bayesian a fost construit în Toscana, în anul 2008, dar restaurat în anul 2020, potrivit publicației italiene. Acest tip de velier este dotat cu un catarg din aluminiu cu o înălțime de 75 de metri, care s-ar fi rupt, spun jurnaliștii din Italia.