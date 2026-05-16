Sport

Tragedie în lumea ciclismului! O sportivă de mare perspectivă a murit la 19 ani

O veste tristă a venit din Belgia, acolo unde o tânără ciclistă, considerată o mare speranță, a murit la doar 19 ani. Care au fost de fapt, cauzele decesului sportivei.
Traian Terzian
16.05.2026 | 14:25
Tragedie in lumea ciclismului O sportiva de mare perspectiva a murit la 19 ani
ULTIMA ORĂ
Jilke Michielsen, ciclista de 19 ani, a murit de cancer Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ciclismul belgian este în doliu după moartea lui Jilke Michielsen, fostă campioană națională și una dintre cele mai strălucite tinere talente ale țării. Ea a murit la vârsta de 19 ani, după o lungă luptă cu cancerul osos.

Ciclista din Belgia a murit după 3 ani de chinuri

Decesul sportivei a fost anunțat de familia sa, într-o postare făcută chiar pe contul de Instagram al acesteia. ”Nu-ți face griji, bucură-te pur și simplu. 05/01/2007 ~ 15/05/2026”, este mesajul în flamandă, care însoțește o fotografie cu Jilke Michielsen.

ADVERTISEMENT

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @michielsen_jilke

Ea a fost considerată una dintre cele mai promițătoare cicliste ale generației sale. În adolescență, și-a construit un palmares impresionant în mai multe discipline, câștigând titluri în Belgia pe șosea, la contratimp, dar și pe velodrom.

Talentul ei a fost evident încă de la început: avea puterea pentru velodrom, precizia pentru cronometru și instinctul de cursă necesar pe șosea. Dar, în 2023, exact când cariera ei părea să se deschidă, viața s-a schimbat dramatic.

ADVERTISEMENT
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Digi24.ro
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

La 16 ani a fost depistat cu cancer osos

Ceea ce a început ca o durere severă de spate a dus în cele din urmă la un diagnostic devastator: sarcomul Ewing, o formă rară și agresivă de cancer osos. Timp de aproape trei ani, Michielsen a împărtășit aspecte ale bolii sale cu o deschidere remarcabilă.

ADVERTISEMENT
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas
Digisport.ro
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"

A vorbit sincer despre costul fizic al tratamentului, incertitudinea recuperării și greutatea emoțională a faptului că un viitor sportiv este pus în așteptare. În 2024 a existat un moment de speranță când a fost declarată sănătoasă de cancer. Această ușurare avea să se dovedească temporară, deoarece boala a revenit la începutul anului 2025.

ADVERTISEMENT

De atunci încolo, tratamentul nu a mai avut ca scop vindecarea bolii, ci stoparea ei. Michielsen a continuat să împărtășească părți din acea realitate cu o onestitate neobișnuită. Într-una dintre ultimele sale actualizări, a scris că nu mai poate continua chimioterapia. Corpul ei ajunsese la limită.

Alți doi tineri rutieri au murit în 2025

Ciclismul mondial a mai pierdut doi rutieri de mare perspectivă anul trecut, ambii în vârstă de 19 ani. Mai întâi, columbianul Juan David Cardenas a decedat în urma unei coliziuni cu o dubă în timp ce se afla pe bicicletă la antrenament.

ADVERTISEMENT

Apoi, italianul Samuele Privitera și-a pierdut viața în urma unui accident produs în prima etapă a cursei Giro della Valle d’Aosta. Sportivul a căzut în timpul unei coborâri, pierzându-și casca și lovindu-se de o poartă.

Speculă uriașă înainte de Universitatea Craiova – U Cluj! Cât a ajuns să...
Fanatik
Speculă uriașă înainte de Universitatea Craiova – U Cluj! Cât a ajuns să coste un bilet la negru pentru meciul de titlu din Bănie
Chelsea – Manchester City, finala Cupei Angliei, în exclusivitate pe Voyo. Specialiștii prevăd...
Fanatik
Chelsea – Manchester City, finala Cupei Angliei, în exclusivitate pe Voyo. Specialiștii prevăd dezastrul pentru londonezi
FORMULA S GT, noul grand tourer luxury-performance de la BYD, lansat cu mare...
Fanatik
FORMULA S GT, noul grand tourer luxury-performance de la BYD, lansat cu mare fast la Beijing Auto Show 2026
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Uluitor! Finanțatorul din SuperLiga care a fost muncitor pe șantier înainte de a...
iamsport.ro
Uluitor! Finanțatorul din SuperLiga care a fost muncitor pe șantier înainte de a deveni milionar: 'Nu a fost nimic calculat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!