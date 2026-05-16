Tragedie în lumea ciclismului! O sportivă de mare perspectivă a murit la 19 ani

ADVERTISEMENT

Ciclismul belgian este în doliu după moartea lui Jilke Michielsen, fostă campioană națională și una dintre cele mai strălucite tinere talente ale țării. Ea a murit la vârsta de 19 ani, după o lungă luptă cu cancerul osos.

Ciclista din Belgia a murit după 3 ani de chinuri

Decesul sportivei a fost anunțat de familia sa, într-o postare făcută chiar pe contul de Instagram al acesteia. ”Nu-ți face griji, bucură-te pur și simplu. 05/01/2007 ~ 15/05/2026”, este mesajul în flamandă, care însoțește o fotografie cu Jilke Michielsen.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Ea a fost considerată una dintre cele mai promițătoare cicliste ale generației sale. În adolescență, și-a construit un palmares impresionant în mai multe discipline, câștigând titluri în Belgia pe șosea, la contratimp, dar și pe velodrom.

Talentul ei a fost evident încă de la început: avea puterea pentru velodrom, precizia pentru cronometru și instinctul de cursă necesar pe șosea. Dar, în 2023, exact când cariera ei părea să se deschidă, viața s-a schimbat dramatic.

ADVERTISEMENT

La 16 ani a fost depistat cu cancer osos

Ceea ce a început ca o durere severă de spate a dus în cele din urmă la un diagnostic devastator: sarcomul Ewing, o formă rară și agresivă de cancer osos. Timp de aproape trei ani, Michielsen a împărtășit aspecte ale bolii sale cu o deschidere remarcabilă.

ADVERTISEMENT

A vorbit sincer despre costul fizic al tratamentului, incertitudinea recuperării și greutatea emoțională a faptului că un viitor sportiv este pus în așteptare. În 2024 a existat un moment de speranță când a fost declarată sănătoasă de cancer. Această ușurare avea să se dovedească temporară, deoarece boala a revenit la începutul anului 2025.

ADVERTISEMENT

De atunci încolo, tratamentul nu a mai avut ca scop vindecarea bolii, ci stoparea ei. Michielsen a continuat să împărtășească părți din acea realitate cu o onestitate neobișnuită. Într-una dintre ultimele sale actualizări, a scris că nu mai poate continua chimioterapia. Corpul ei ajunsese la limită.

Alți doi tineri rutieri au murit în 2025

Ciclismul mondial a mai pierdut doi rutieri de mare perspectivă anul trecut, ambii în vârstă de 19 ani. Mai întâi, columbianul Juan David Cardenas în timp ce se afla pe bicicletă la antrenament.

ADVERTISEMENT

Apoi, italianul Samuele Privitera . Sportivul a căzut în timpul unei coborâri, pierzându-și casca și lovindu-se de o poartă.