Tragedie în lumea ciclismului! O sportivă de mare perspectivă a murit la 19 ani

Ciclismul belgian este în doliu după moartea lui Jilke Michielsen, fostă campioană națională și una dintre cele mai strălucite tinere talente ale țării. Ea a murit la vârsta de 19 ani, după o lungă luptă cu cancerul osos.
Decesul sportivei a fost anunțat de familia sa, într-o postare făcută chiar pe contul de Instagram al acesteia. ”Nu-ți face griji, bucură-te pur și simplu. 05/01/2007 ~ 15/05/2026”, este mesajul în flamandă, care însoțește o fotografie cu Jilke Michielsen.
Ea a fost considerată una dintre cele mai promițătoare cicliste ale generației sale. În adolescență, și-a construit un palmares impresionant în mai multe discipline, câștigând titluri în Belgia pe șosea, la contratimp, dar și pe velodrom.
Talentul ei a fost evident încă de la început: avea puterea pentru velodrom, precizia pentru cronometru și instinctul de cursă necesar pe șosea. Dar, în 2023, exact când cariera ei părea să se deschidă, viața s-a schimbat dramatic.
Ceea ce a început ca o durere severă de spate a dus în cele din urmă la un diagnostic devastator: sarcomul Ewing, o formă rară și agresivă de cancer osos. Timp de aproape trei ani, Michielsen a împărtășit aspecte ale bolii sale cu o deschidere remarcabilă.
A vorbit sincer despre costul fizic al tratamentului, incertitudinea recuperării și greutatea emoțională a faptului că un viitor sportiv este pus în așteptare. În 2024 a existat un moment de speranță când a fost declarată sănătoasă de cancer. Această ușurare avea să se dovedească temporară, deoarece boala a revenit la începutul anului 2025.
De atunci încolo, tratamentul nu a mai avut ca scop vindecarea bolii, ci stoparea ei. Michielsen a continuat să împărtășească părți din acea realitate cu o onestitate neobișnuită. Într-una dintre ultimele sale actualizări, a scris că nu mai poate continua chimioterapia. Corpul ei ajunsese la limită.
Ciclismul mondial a mai pierdut doi rutieri de mare perspectivă anul trecut, ambii în vârstă de 19 ani. Mai întâi, columbianul Juan David Cardenas a decedat în urma unei coliziuni cu o dubă în timp ce se afla pe bicicletă la antrenament.
Apoi, italianul Samuele Privitera și-a pierdut viața în urma unui accident produs în prima etapă a cursei Giro della Valle d’Aosta. Sportivul a căzut în timpul unei coborâri, pierzându-și casca și lovindu-se de o poartă.