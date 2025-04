Tragedie în lumea cinematografiei! Actorul din Hercule a murit la 71 de ani

Robert Trebor, legendarul actor care a făcut furori în serialul Hercule, difuzat și în România la începutul anilor 2000, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Cu ce probleme de sănătate se confrunta actorul.

A murit actorul din serialele Hercule și Xena: Prințesa Războinică

Este . Robert Trebor, actor cunoscut pentru rolul său iconic ca Salmoneus în Hercule: Călătorii legendare și , difuzate și în România între 1990 și 2000, dar și pentru interpretarea criminalului „Fiul lui Sam”, David Berkowitz, a trecut în neființă la 71 de ani.

ADVERTISEMENT

În anunțul despre tragedie, însă, nu a fost specificată cauza sau locul morții. Totuși, se cunoștea faptul Trebor se confrunta cu efectele unui transplant de celule stem pentru leucemie, efectuat cu câțiva ani în urmă.

În urma starului său din Hercule, a rămas soția sa îndurerată, Deirdre Hennings, care i-a fost alături timp de 43 de ani. În memoria sa, cei care doresc pot contribui la înființarea unei burse la The Braid sau pot sprijini Fundația pentru Cercetarea Leucemiei.

ADVERTISEMENT

A avut o carieră impresionantă

Născut pe 7 iunie 1953 în Philadelphia, Robert Trebor a început să își construiască cariera cu roluri mici înainte ca aceasta să capete amploare în anii ’80, apărând în filme ca Gorp, Turk 182 și The Purple Rose of Cairo, regizat de Woody Allen.

Cel care l-a făcut cu adevărat cunoscut a fost rolul său de criminal în serie „Fiul lui Sam”, Berkowitz, în telefilmul CBS din 1985, Out of the Darkness, alături de Martin Sheen, care îl interpreta pe detectivul din New York ce îl urmărea.

ADVERTISEMENT

În anul următor, Trebor a avut un rol semnificativ în 52 Pickup, un thriller noir regizat de John Frankenheimer, alături de Roy Scheider și Ann-Margret. În deceniul care a urmat, a continuat să participe la filme importante, precum Making Mr. Right (1987) semnat de Susan Seidelman, Talk Radio (1988) regizat de Oliver Stone, Universal Soldier (1992) regizat de Roland Emmerich și alte producții notabile.

ADVERTISEMENT

Robert Trebor l-a interpretat pe Salmoneus, vânzătorul carismatic dar uneori lipsit de etică, în Hercule: Călătoriile legendare (1995-1999), alături de Kevin Sorbo. A apărut în aproape 20 de episoade pe parcursul celor 5 sezoane și a revenit în rolul lui Salmoneus și în serialul Xena: Prințesa războinică, cu Lucy Lawless,