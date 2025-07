Tragedie în lumea filmului: Michael Madsen, actor faimos pentru rolurile din producțiile lui Quentin Tarantino, a murit

. Michael Madsen, un actor faimos pentru rolurile din producțiile lui Quentin Tarantino, a murit joi dimineață la vârsta de 67 de ani.

Michael Madsen, un actor de excepție, cunoscut mai ales pentru interpretarea unor tipi duri din filmele lui Quentin Tarantino, ”Reservoir Dogs” și ”Kill Bill: Vol. 2”, a murit joi dimineață din cauza unui stop cardiac, notează .

Anunțul trist a venit de la managerul său, Ron Smith. Madsen avea doar 67 de ani. El lasă în urmă o carieră în lumea filmului care s-a întins pe mai mult de patru decenii de ani.

A adunat zeci de roluri pe marele ecran de la Hollywood. S-a remarcat după colaborările sale cu Tarantino, care l-a distribuit în rolul unui hoț psihotic în ”Reservoir Dogs” și al unui asasin plătit ratat în ”Kill Bill: Vol. 2”.

Pe ecrane a apărut pentru prima dată în 1982, în filmul „Against All Hope”. A jucat in „Racing With The Moon” (1984) si „The Natural” (1984). criminalului Vince Miller in „Kill Me Again” (1989). Cu toate acestea, și-a câștigat celebritatea în urma rolului din „Reservoir Dogs” (1992).

Pe lângă rolurile sale din cinematografie, Madsen a fost și poet publicat. Are mai multe colecții la activ, printre care ”Burning in Paradise”, ”Expecting Rain”. Urma să publice o nouă carte, ”Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

Alte roluri notabile interpretate de Michael Madsen

Alte roluri notabile ale lui Madsen au mai fost ”The Doors”, ”Thelma & Louise” și ”Donnie Brasco”. Tarantino l-a mai inclus în distribuția westernului sângeros ”The Hateful Eight” și a filmului ”Once Upon a Time in Hollywood”, care a avut loc în 1969.

Pe lângă proiectele de film și televiziune, Madsen a avut roluri vocale în jocuri video precum ”Grand Theft Auto III”, seria ”Dishonored” și ”Crime Boss: Rockay City”.

Michael Madsen s-a născut la Chicago pe 25 septembrie 1957, dintr-un tată pompier și o mamă cineastă. Unul dintre frații săi este actrița nominalizată la Oscar, Virginia Madsen. Și-a început cariera lucrând la Steppenwolf Theatre din Chicago, unde a fost ucenicul lui John Malkovich.