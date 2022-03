Tragedie în lumea filmului. Paul Herman, actorul din Clanul Soprano, a murit chiar de ziua lui

Vedeta de origine americană a murit pe 29 martie 2022, când ar fi trebuit să-și aniverseze . Vestea a fost confirmată de un coleg de breaslă, care a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

Paul Herman, actorul din Clanul Soprano, a murit. Vedeta a decedat de ziua sa de naștere

Paul Herman, celebru pentru producția Clanul Soprano, în care a avut rolul lui Beansie, a murit la 76 de ani. În momentul de față cauza decesului nu a fost dezvăluită, vestea fiind confirmată de colegul său, Michael Imperioli.

„Prietenul şi colegul nostru Paul Herman a murit. Paulie a fost un tip grozav”, a scris cel care l-a jucat pe Christopher Moltisanti în drama difuzată de HBO, pe contul de Instagram.

„A fost un povestitor de primă clasă și un actor al naibii de bun. Goodfellas, Once Upon a Time in America, The Irishman și bineînțeles The Sopranos sunt câteva momente importante.

Paulie a locuit după colț de mine în ultimii ani și mă bucur că am putut să petrecem ceva timp împreună înainte ca el să ne părăsească.

Îmi va fi dor de el. Multă dragoste familiei, prietenilor și comunității sale de actori și realizatori de film”, a mai adăugat amicul regretatului actor Paul Herman, în social media.

Paul Herman, activ și după vârsta de 70 de ani

„Un suflet iubitor cu un mare simț al umorului, Paulie Herman. Odihnește-te în pace”, a transmis colega artistului, Lorraine Bracco, care a fost Karen Hill în producția Goodfellas, scrie .

Paul Herman a jucat de-a lungul anilor alături de de renume, printre care se numără Robert De Niro. Cei doi pot fi văzuți în filme ca: Falling in Love, Once Upon a Time in America, Little Fockers, precum și American Hustle.

Regretatul star american a continuat să fie prezent pe platourile de filmare și după 70 de ani. Ultimul rol jucat de regretatul actor este cel al lui Whispers DiTullio, în filmul epic criminal al lui Martin Scorsese, The Irishman (2019).