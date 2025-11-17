Sport

Tragedie în lumea fotbalului. A murit în ziua în care naționala țării sale s-a calificat la barajul pentru Mondiale

Ucraina râde cu un ochi și plânge cu altul. Naționala lui Serhiy Rebrov a obținut biletele pentru barajul la Cupa Mondială, dar un fost internațional a murit în aceeași zi.
Traian Terzian
17.11.2025 | 12:15
Un fost fotbalist a murit în ziua în care naționala țării sale s-a calificat la barajul pentru Mondiale. Sursă foto: dynamo.kiev.ua
O veste tragică a venit din Ucraina cu doar câteva ore înainte ca naționala să reușească accederea în barajul pentru Mondiale. Fostul mijlocaș Andriy Polunin a murit la vârsta de 54 de ani, la scurt timp după ce jucase într-un meci caritabil.

Fostul internațional ucrainean a murit chiar înainte ca naționala să se califice în barajul pentru Mondiale

Reprezentativa Ucrainei a învins Islanda la Varșovia, scor 2-0, în ultimul meci al Grupei D din preliminarii și va fi prezentă la barajul din primăvară. Doar că succesul a fost umbrit de moartea fostului fotbalist Andriy Polunin.

Acesta și-a pierdut viața la scurt timp după ce a jucat într-un meci caritabil al legendelor în sprijinul Forțelor Armate ale Ucrainei, care a fost organizat la Luțk. Cauza morții a fost un atac de cord.

”A decedat Andriy Polunin. Cu adâncă tristețe anunțăm moartea lui Andriy Polunin – un mare fotbalist ucrainean, un om minunat și bunul nostru prieten… Exprimăm sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Andriy Viktorovich.

Amintirile frumoase despre el vor dăinui în toți cei care au iubit fotbalul și au apreciat talentul său. O amintire care durează pentru totdeauna…”, este mesajul postat pe contul de Facebook al Echipei Naționale a Veteranilor.

Polunin a marcat împotriva Italiei

Andriy Polunin s-a născut pe 5 martie 1971, la Dnipropetrovsk, și și-a început cariera la Șahtior Pavlohrad, la sfârșitul anilor ’80. Apoi s-a mutat la Dnipro, unde a devenit o adevărată legendă.

Mijlocașul a jucat peste 190 de meciuri pentru Dnipro, a marcat 28 de goluri și a dat 31 de pase decisive. În cariera sa a mai evoluat pentru CSKA Kiev, Kryvbas, Karpaty Lviv și o perioadă de 4 ani în Germania, la Nurnberg, St. Pauli și Rot-Weiss.

Polunin, care și-a încheiat cariera la Dnipro, clubul pe care l-a iubit cel mai mult, a jucat 9 meciuri pentru echipa națională a Ucrainei și a marcat un gol. Reușita a venit într-o partidă cu Italia din 1995.

După ce și-a agățat ghetele în cui, Andriy Polunin a ocupat diferite funcții de conducere la mai multe cluburi din Ucraina. La finalul anului trecut a devenit scouter pentru formația Metalist Harkov.

Alți fotbaliști care au murit de curând

Fotbalul mondial a mai fost lovit de câteva tragedii cumplite în ultima perioadă. Un tânăr fotbalist brazilian în vârstă de 20 de ani a murit în urmă cu o lună după ce motocicleta pe care o conducea s-a făcut praf în urma unei coliziuni cu o vacă.

Doar câteva zile mai târziu, fostul portar spaniol Jose Manuel Ochotorena, care a îmbrăcat tricourile lui Real Madrid și Valencia, a decedat în urma unei boli necruțătoare care îl măcina de ceva vreme.

