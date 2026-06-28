Tragedie în lumea fotbalului! A murit la doar 28 de ani, după ce a fost lovit de o barcă!

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În plin , fotbalul olandez este în stare de șoc după moartea lui Mats Grotenbreg (28 de ani). Fostul fotbalist de la PSV Eindhoven și Vitesse a decedat vineri, 25 iunie, după ce a fost lovit de o barcă în timp ce înota. Anunțul a fost făcut de presa neerlandeză, iar la scurt timp, mii de fani și-au exprimat tristețea și gândurile pozitive pentru familia îndurerată a sportivului pe rețelele de socializare.

Fotbalistul Mats Grotenbreg a murit la vârsta de 28 de ani, după ce a fost lovit de o barcă!

Potrivit presei locale, incidentul nefericit s-a petrecut în Middelaar (Olanda) în timp ce Grotenbreg înota. Din păcate, acesta a fost lovit de o barcă și a decedat. La scurt timp, Poliția Municipală a confirmat arestarea principalului suspect pentru interogatoriu. Moartea subită a lui Grotenbreg a șocat lumea fotbalului olandez, rețelele de socializare fiind asaltate de mii de fani, care și-au exprimat durerea și gândurile pozitive față de familia îndurerată a fostului sportiv. Mulți își amintesc de Grotenbreg ca de un tânăr prietenos, entuziast, cu multe vise, care a încetat din viață mult prea devreme, la doar 28 de ani.

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In memoriam: Mats Grotenbreg (28) 🕯️ Met groot verdriet heeft Vitesse kennisgenomen van het overlijden van Mats Grotenbreg. Hij maakte tussen 2012 en 2018 deel uit van de Vitesse Academie. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte. Rust zacht, Mats. 💛🖤🙏 — Vitesse (@MijnVitesse)

Printre jucătorii importanți care și-au exprimat regretul pentru dispariția lui Grotenbreg este Giovanni Buttner, fostul star de la Vitesse și coleg al regretatului fotbalist: „Nu îmi găsesc cuvintele…Am jucat fotbal împreună timp de șase ani, le doresc părinților și familiei lui multă putere, să treacă cât mai repede peste această veste groaznică”.

Mats Grotenbreg, o figură cunoscută în Olanda și datorită show-urilor TV

Grotenbreg și-a început cariera la academiile celor de la PSV Eindhoven și Vitesse, înainte de a evolua în diviziile inferioare ale fotbalului olandez. Cel mai recent, fundașul central a jucat pentru VRC, în divizia a șasea. Cu toate că nu în ultimii ani nu a mai evoluatla cel mai înalt nivel, Grotenbreg s-a făcut remarcat într-un moment memorabil al sezonulului 2024/2025. În timp ce juca pentru USV Hercules, acesta a marcat golul decisiv care a ajutat echipa din divizia a patra să-i învingă pe giganții Ajax în Cupa Olandei, creând astfel una dintre cele mai mari surprize din istoria turneului.

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Pe lângă cariera de fotbalist, Grotenbreg s-a făcut remarcat în și datorită emisiunilor TV la care a apărut. Acesta a participat în cel de-al treilea sezon al show-ului „The Bachelorette”, dar a fost prezent și în cadrul emisiunii de dating „FBoys”, datorită cărora și-a creat o bază numeroasă de fani.