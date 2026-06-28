Tragedie în lumea fotbalului! A murit la doar 28 de ani, după ce a fost lovit de o barcă!

În plin Campionat Mondial, fotbalul olandez este în stare de șoc după moartea lui Mats Grotenbreg (28 de ani). Fostul fotbalist de la PSV Eindhoven și Vitesse a decedat vineri, 25 iunie, după ce a fost lovit de o barcă în timp ce înota. Anunțul a fost făcut de presa neerlandeză, iar la scurt timp, mii de fani și-au exprimat tristețea și gândurile pozitive pentru familia îndurerată a sportivului pe rețelele de socializare.
Potrivit presei locale, incidentul nefericit s-a petrecut în Middelaar (Olanda) în timp ce Grotenbreg înota. Din păcate, acesta a fost lovit de o barcă și a decedat. La scurt timp, Poliția Municipală a confirmat arestarea principalului suspect pentru interogatoriu. Moartea subită a lui Grotenbreg a șocat lumea fotbalului olandez, rețelele de socializare fiind asaltate de mii de fani, care și-au exprimat durerea și gândurile pozitive față de familia îndurerată a fostului sportiv. Mulți își amintesc de Grotenbreg ca de un tânăr prietenos, entuziast, cu multe vise, care a încetat din viață mult prea devreme, la doar 28 de ani.
Printre jucătorii importanți care și-au exprimat regretul pentru dispariția lui Grotenbreg este Giovanni Buttner, fostul star de la Vitesse și coleg al regretatului fotbalist: „Nu îmi găsesc cuvintele…Am jucat fotbal împreună timp de șase ani, le doresc părinților și familiei lui multă putere, să treacă cât mai repede peste această veste groaznică”.
Grotenbreg și-a început cariera la academiile celor de la PSV Eindhoven și Vitesse, înainte de a evolua în diviziile inferioare ale fotbalului olandez. Cel mai recent, fundașul central a jucat pentru VRC, în divizia a șasea. Cu toate că nu în ultimii ani nu a mai evoluatla cel mai înalt nivel, Grotenbreg s-a făcut remarcat într-un moment memorabil al sezonulului 2024/2025. În timp ce juca pentru USV Hercules, acesta a marcat golul decisiv care a ajutat echipa din divizia a patra să-i învingă pe giganții Ajax în Cupa Olandei, creând astfel una dintre cele mai mari surprize din istoria turneului.
Pe lângă cariera de fotbalist, Grotenbreg s-a făcut remarcat în Olanda și datorită emisiunilor TV la care a apărut. Acesta a participat în cel de-al treilea sezon al show-ului „The Bachelorette”, dar a fost prezent și în cadrul emisiunii de dating „FBoys”, datorită cărora și-a creat o bază numeroasă de fani.