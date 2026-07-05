Sport

Tragedie în lumea fotbalului! Un jucător de 16 ani a decedat: „Un moment de profundă durere”

Fotbalul portughez este în doliu după ce un jucător de doar 16 ani a decedat în circumstanțe tragice. Cum a reacționat fostul său club după incidentul cutremurător.
Bogdan Mariș
05.07.2026 | 13:14
Tragedie in lumea fotbalului Un jucator de 16 ani a decedat Un moment de profunda durere
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Fotbalistul portughez Hugo Bartolomeu a decedat la vârsta de 16 ani. FOTO: colaj Fanatik
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Fotbalistul portughez Hugo Bartolomeu a decedat la vârsta de 16 ani. Aflat în orașul Mertola, unde participa la un turneu Under 16 alături de coechipierii de la Seixal Clube 1925, acesta a intrat în râul Guadiana pentru a înota, însă apoi s-a confruntat cu o problemă și a dispărut. Cadavrul său a fost găsit sâmbătă de autorități.

Tragedie în Portugalia. Un fotbalist de 16 ani a decedat

Originar din Angola, Hugo Bartolomeu evoluase în trecut pentru clubul Paio Pires, iar înainte de incidentul tragic juca pentru Seixal Clube 1925, formație fondată în 2012 după desființarea fostului club din regiune, Seixal FC. Bartolomeu participa în aceste zile la Cupa Mertola, un turneu Under 16, alături de echipa sa.

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Cadavrul fotbalistului a fost găsit sâmbătă, iar Autoritatea Maritimă Națională din Portugalia a anunțat că acesta a întâmpinat probleme în timp ce înota în râul Guadiana, conform record.pt. Competiția la care participa echipa lui Bartolomeu a fost anulată, întreaga regiune fiind în doliu după incidentul teribil. Recent, fotbalul românesc a fost cutremurat de două tragedii. Pe 30 iunie, Radu Mărginean, fostul jucător de la UTA și CFR Cluj, a decedat în circumstanțe incredibile, iar după doar trei zile a murit Ciprian Dumbravă, fostul jucător al Petrolului.

Reacții emoționante după tragedia care a șocat fotbalul portughez

Paio Pires FC, fosta echipă a lui Hugo Bartolomeu, a oferit o primă reacție pe rețelele sociale după decesul tânărului fotbalist. „Cu profundă tristețe și enormă consternare Paio Pires Futebol Clube a primit vestea trecerii în neființă a fostului nostru jucător. Hugo a făcut parte din familia noastră sportivă, lăsându-și amprenta prin dăruirea, camaraderia și mândria cu care a reprezentat culorile clubului nostru”, au transmis aceștia.

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Asociația de Fotbal din Setubal, regiunea în care activa fostul club al lui Hugo Bartolomeu, a transmis la rândul său un mesaj: „Hugo Lopes Bartolomeu, un tânăr fotbalist care reprezenta echipa Seixal Clube 1925, a decedat sâmbăta aceasta. Avea 16 ani. La Paio Pires FC, Hugo Bartolomeu, originar din Angola, și-a început cariera oficială în fotbalul juvenil din districtul nostru în sezonul 2024/2025, continuându-și activitatea sportivă la clubul Seixal.

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În acest moment de profundă durere pentru o pierdere atât de prematură, Asociația de Fotbal din Setubal transmite cele mai sincere condoleanțe și cuvinte de alinare familiei și prietenilor lui Hugo Lopes Bartolomeu, precum și echipei Seixal C 1925, precum și echipei Paio Pires FC”.

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