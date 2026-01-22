Tragedie în lumea fotbalului! Un jucător de 27 ani a murit după ce s-a prăbușit pe teren

ADVERTISEMENT

Totul s-a petrecut în timpul unei partide din Portugalia, iar medicii nu au mai putut să-l salveze pe fotbalist. Acesta a murit după ce a căzut ca secerat pe teren la mijlocul primei reprize.

Un fotbalist a murit după ce a făcut stop cardiac pe teren

Jucătorul portughez Nassur Bacem, în vârstă de 27 de ani, a decedat după ce a căzut pe teren și a intrat în stop cardiac în timpul întâlnirii pe care echipa sa, LGC Moncarapachense, îl disputa miercuri, 21 ianuarie, împotriva formației Imortal DC, în turul 3 al Cupei Algarve.

Medicii ambelor formații au încercat să-l resusciteze pe fundașul stânga chiar pe gazon. Echipajele de urgență au sosit la fața locului și au continuat manevrele, dar nu au mai putut face nimic și fotbalistul a fost declarat decedat.

”Nassur pleacă prea devreme, lăsând un gol imens în clubul nostru și în toți cei care i-au fost apropiați, atât pe teren, cât și în afara lui. A fost un sportiv, un coleg și o persoană care va face mereu parte din familia noastră.

Familiei, prietenilor și celor dragi, le transmitem cele mai sincere condoleanțe în aceste momente de profundă durere”, a declarat purtătorul de cuvânt al grupării portugheze, conform .

Cum s-a produs tragicul incident

Clubul LGC Moncarapachense, care joacă în liga a patra din Portugalia, a confirmat moartea jucătorului într-o postare făcută pe contul de Instagram în care jucătorul apare îmbrăcat în echipamentul echipei.

”Cu profundă tristețe și mare consternare, Lusitano Ginasio Clube Moncarapachense informează despre trecerea în neființă a jucătorului nostru Nassur Bacem, în vârstă de 27 de ani, care a decedat astăzi în timpul meciului din turul 3 a Cupei Algarve împotriva echipei Imortal. Jucătorul s-a prăbușit fără viață pe teren, intrând în stop cardiac.

Imediat, au fost activate toate serviciile de urgență, inclusiv Institutul de Urgențe Medicale INEM, dar intervenția promptă a medicului și fizioterapeutului clubului nostru, precum și a fizioterapeutului de la Imortal și a persoanei responsabilă cu asistența medicală de la Stadionul Municipal din Olhao, unde s-a jucat meciul, nu l-a mai putut salva”, a notat gruparea portugheză.

Cine este Nassur Bacem

Fundașul stânga s-a născut la Aveiro, dar are origini angoleze. El și-a făcut junioratul la Sporting Lisabona, iar pe când avea doar 16 ani a fost achiziționat de Sporting Braga, pentru care a jucat la echipa U17.

Nassur Bacem nu a reușit să se impună, iar cariera sa s-a limitat la formații din ligile inferioare ale Portugaliei: Leixoes B, Vista Alegre, Maritimo Funchal B, Oliveira do Hospital, Camacha și LGC Moncarapachense.

Ianuarie negru în fotbalul mondial

Moartea lui Nassur Bacem vine după alte tragedii petrecute în primele trei săptămâni din 2026. În primele zile ale noului an, internaționalul din Burkina Faso, , în timp ce se afla la Cupa Africii pe Națiuni.

Doar câteva zile mai târziu, înaintea meciului cu Manchester United din Premier League, iar apoi la vârsta de 42 de ani, fiind răpus de cancer.

Ultima veste tristă a venit din Anglia, acolo unde legendarul fundaș al lui Everton, Tommy Wright, care a jucat întreaga sa carieră pentru ”caramele”, la vârsta de 81 de ani.