Tragedie în lumea gimnasticii! Un medaliat la Campionatele Europene a murit într-un accident rutier

O veste tristă a venit din Franța, acolo unde unul dintre cei mai buni gimnaști ai țării a murit într-un teribil accident rutier. Este vorba de Gael Da Silva, medaliat la Campionatele Europene.
Traian Terzian
27.05.2026 | 18:32
Un gimnast francez a murit la 41 de ani în urma unui accident rutier. Sursă foto: ouest-france.fr
Lumea gimnasticii din Franța este în stare de șoc după moartea brutală a lui Gael Da Silva, la doar 41 de ani. Fostul sportiv și-a pierdut viața marți dimineață, 26 mai, într-un groaznic accident de mașină.

Un renumit gimnast a murit într-un accident rutier

Vestea a fost una greu de acceptat pentru cei care l-au cunoscut pe Gael Da Silva, deoarece fostul gimnast era o fire extrem de optimistă. Mai mult, conform L’Equipe, la 41 de ani el se recalifica pentru o nouă carieră și ocupa o poziție de reprezentant tehnic de vânzări pentru compania Gymnova.

Șocul a fost unul imens, deoarece ”Gaou” doar ce fusese prezent în urmă cu 10 zile la Campionatele Franței pe echipe de la Amiens. Râzând, acesta a discutat despre ultimele noutăți din gimnastica franceză și a mărturisit că unul dintre copiii săi, Jules, demonstra deja talent și determinare pentru acest sport.

Gael Da Silva era căsătorit cu Camille, o gimnastă talentată care a concurat la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004 (locul 6 la proba pe echipe). Cuplul avea trei copii: Hugo (12 ani), Jules (9 ani) și Lou (6 ani).

Gael Da Silva, carieră marcată de accidente

Născut în Vaulx-en-Velin în decembrie 1984, Gael Da Silva a făcut parte din acea generație de gimnaști talentați care a adus glorie sportului în regiunea Lyon, precum Yann Cucherat, Johan Mounard și Cyril Tommasone.

Cea mai mare performanță a sa a fost medalia de bronz la sol obținută la Campionatele Europene din 2012 de la Montpellier. El a participat în același an la Jocurile Olimpice de la Londra, unde a contribuit la locul 8 al echipei Franței, înainte de a se retrage în 2013.

Însă, cariera sa a fost marcată de multe accidente grave. În 2004 a ratat Jocurile Olimpice de la Atena din cauza unei accidentări grave la genunchi. Câteva săptămâni mai târziu, a fost lovit de o mașină în timp ce se afla la motocicletă și a avut nevoie de mai multe operații.

Nici ediția din 2008, de la Beijing, a Jocurilor Olimpice nu a fost cu mai mult noroc pentru Gael Da Silva. Cu trei zile înainte de a pleca spre China a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept în timpul unei căzături la antrenament.

Alți sportivi care au murit în ultima perioadă

Ultima săptămână a fost una neagră pentru sportul mondial. Mai întâi a murit la 41 de ani pilotul american Kyle Busch, dublu campion NASCAR Cup Series, la doar câteva ore după ce fusese internat de urgență în spital.

La începutul acestei săptămâni și-a pierdut viața și tânărul fotbalist nigerian Victor Udoh. Considerat unul dintre marile talente ale generației sale, atacantul de 21 de ani ar fi decedat din cauza unei intoxicații alimentare.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
