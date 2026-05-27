Tragedie în lumea gimnasticii! Un medaliat la Campionatele Europene a murit într-un accident rutier

Lumea gimnasticii din Franța este în stare de șoc după moartea brutală a lui Gael Da Silva, la doar 41 de ani. Fostul sportiv și-a pierdut viața marți dimineață, 26 mai, într-un groaznic accident de mașină.

Un renumit gimnast a murit într-un accident rutier

Vestea a fost una greu de acceptat pentru cei care l-au cunoscut pe Gael Da Silva, deoarece fostul gimnast era o fire extrem de optimistă. Mai mult, conform , la 41 de ani el se recalifica pentru o nouă carieră și ocupa o poziție de reprezentant tehnic de vânzări pentru compania Gymnova.

Șocul a fost unul imens, deoarece ”Gaou” doar ce fusese prezent în urmă cu 10 zile la Campionatele Franței pe echipe de la Amiens. Râzând, acesta a discutat despre ultimele noutăți din gimnastica franceză și a mărturisit că unul dintre copiii săi, Jules, demonstra deja talent și determinare pentru acest sport.

Gael Da Silva era căsătorit cu Camille, o gimnastă talentată care a concurat la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004 (locul 6 la proba pe echipe). Cuplul avea trei copii: Hugo (12 ani), Jules (9 ani) și Lou (6 ani).

Gael Da Silva, carieră marcată de accidente

Născut în Vaulx-en-Velin în decembrie 1984, Gael Da Silva a făcut parte din acea generație de gimnaști talentați care a adus glorie sportului în regiunea Lyon, precum Yann Cucherat, Johan Mounard și Cyril Tommasone.

Cea mai mare performanță a sa a fost medalia de bronz la sol obținută la Campionatele Europene din 2012 de la Montpellier. El a participat în același an la Jocurile Olimpice de la Londra, unde a contribuit la locul 8 al echipei Franței, înainte de a se retrage în 2013.

Însă, cariera sa a fost marcată de multe accidente grave. În 2004 a ratat Jocurile Olimpice de la Atena din cauza unei accidentări grave la genunchi. Câteva săptămâni mai târziu, a fost lovit de o mașină în timp ce se afla la motocicletă și a avut nevoie de mai multe operații.

Nici ediția din 2008, de la Beijing, a Jocurilor Olimpice nu a fost cu mai mult noroc pentru Gael Da Silva. Cu trei zile înainte de a pleca spre China a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept în timpul unei căzături la antrenament.

Alți sportivi care au murit în ultima perioadă

