Tragedie în lumea șahului! Unul dintre cei mai apreciați Mari Maeștri din lume a murit la 29 de ani!

Veste tristă în lumea șahului mondial. Daniel Naroditsky, unul dintre cei mai iubiți Mari Maeștri, s-a stins din viață la doar 29 de ani. Anunțul a fost făcut de Federația Internațională de Șah. În urmă cu doar două zile, Danya, așa cum era cunoscut, postase un videoclip pe contul său de YouTube.

Daniel Naroditsky a câștigat, în luna martie, titlul de campion al SUA la blitz, cu un scor perfect de 14/14. A devenit extrem de cunoscut din postura de comentator, însă a avut câteva rezultate remarcabile și în șahul profesionist.

Daniel Naroditsky a postat un videoclip în urmă cu doar două zile

Adesea, Marele Maestru american posta videoclipuri pe canalul său de YouTube, în care fie comenta meciuri, fie explica diverse strategii. Danya avea aproape jumătate de milion de abonați, iar ultimul clip a fost postat în urmă cu doar două zile.

Fanii săi au fost șocați de vestea că Daniel Naroditsky s-a stins din viață. Sute de mesaje au fost postate în secțiunea de comentarii, după anunțul trist făcut de

„Maestrul internațional Daniel Naroditsky a încetat din viață. A fost un jucător de șah talentat, comentator și educator dedicat. FIDE transmite cele mai profunde condoleanțe familiei și celor dragi lui Daniel”, a scris Federația Internațională de Șah pe rețelele de socializare.

Cum ajunge un jucător de șah Mare Maestru

, un jucător trebuie să îndeplinească câteva criterii clare. Trebuie să obțină cel puțin trei norme de GM în turnee internaționale și să atingă un rating FIDE de minimum 2500. Normele se iau doar în competiții cu adversari puternici și internaționali.

Evident, nu este suficient talentul. Este nevoie de rezultate constante și multă disciplină. Jucătorul trebuie să demonstreze că poate juca la cel mai înalt nivel în mod repetat. Studiul strategic, antrenamentele zilnice și experiența în turnee sunt esențiale.