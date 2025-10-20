Sport

Tragedie în lumea șahului! Unul dintre cei mai apreciați Mari Maeștri din lume a murit la 29 de ani!

S-a stins din viață unul dintre cei mai iubiți Mari Maeștrii! Anunțul trist făcut de Federația Internațională de Șah. Ce a făcut în urmă cu doar două zile.
Alex Bodnariu
20.10.2025 | 21:27
Tragedie in lumea sahului Unul dintre cei mai apreciati Mari Maestri din lume a murit la 29 de ani
ULTIMA ORĂ
A murit la doar 29 de ani! Unul dintre cei mai iubiți jucători de șah s-a stins din viață
ADVERTISEMENT

Veste tristă în lumea șahului mondial. Daniel Naroditsky, unul dintre cei mai iubiți Mari Maeștri, s-a stins din viață la doar 29 de ani. Anunțul a fost făcut de Federația Internațională de Șah. În urmă cu doar două zile, Danya, așa cum era cunoscut, postase un videoclip pe contul său de YouTube.

Daniel Naroditsky, unul dintre cei mai îndrăgiți jucători de șah, s-a stins din viață

Daniel Naroditsky a câștigat, în luna martie, titlul de campion al SUA la blitz, cu un scor perfect de 14/14. A devenit extrem de cunoscut din postura de comentator, însă a avut câteva rezultate remarcabile și în șahul profesionist.

ADVERTISEMENT

Daniel Naroditsky a postat un videoclip în urmă cu doar două zile

Adesea, Marele Maestru american posta videoclipuri pe canalul său de YouTube, în care fie comenta meciuri, fie explica diverse strategii. Danya avea aproape jumătate de milion de abonați, iar ultimul clip a fost postat în urmă cu doar două zile.

Fanii săi au fost șocați de vestea că Daniel Naroditsky s-a stins din viață. Sute de mesaje au fost postate în secțiunea de comentarii, după anunțul trist făcut de Federația Internațională de Șah.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

„Maestrul internațional Daniel Naroditsky a încetat din viață. A fost un jucător de șah talentat, comentator și educator dedicat. FIDE transmite cele mai profunde condoleanțe familiei și celor dragi lui Daniel”, a scris Federația Internațională de Șah pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

Cum ajunge un jucător de șah Mare Maestru

Pentru a deveni Mare Maestru, un jucător trebuie să îndeplinească câteva criterii clare. Trebuie să obțină cel puțin trei norme de GM în turnee internaționale și să atingă un rating FIDE de minimum 2500. Normele se iau doar în competiții cu adversari puternici și internaționali.

ADVERTISEMENT

Evident, nu este suficient talentul. Este nevoie de rezultate constante și multă disciplină. Jucătorul trebuie să demonstreze că poate juca la cel mai înalt nivel în mod repetat. Studiul strategic, antrenamentele zilnice și experiența în turnee sunt esențiale.

Ștefan Știucă la ”Fanatik Dinamo”, marți, 21 octombrie, ora 13:30! Cristi Coste, show...
Fanatik
Ștefan Știucă la ”Fanatik Dinamo”, marți, 21 octombrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de crainicul ”câinilor”
Profeția incredibilă a lui Mitică Dragomir s-a adeverit: „V-am zis că-i arde Metaloglobus...
Fanatik
Profeția incredibilă a lui Mitică Dragomir s-a adeverit: „V-am zis că-i arde Metaloglobus pe FCSB! Cel mai rușinos rezultat”
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență...
Fanatik
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A jucat pentru Universitatea Craiova, acum lucrează la Universitatea de Medicină: 'Cu asta...
iamsport.ro
A jucat pentru Universitatea Craiova, acum lucrează la Universitatea de Medicină: 'Cu asta mă ocup'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!