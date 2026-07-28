Sport

Tragedie în lumea sportului! Antrenorul de 44 de ani s-a izbit cu ski-jet-ul de stânci și a murit fulgerător

Veste tragică în lumea sportului. Antrenorul echipei de baschet a murit la doar 44 de ani. Accidentul grav care i-a adus sfârșitul prematur.
Mihai Dragomir
28.07.2026 | 18:28
Tragedie in lumea sportului Antrenorul de 44 de ani sa izbit cu skijetul de stanci si a murit fulgerator
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Doliu la clubul promovat în prima ligă de baschet din Rusia. Foto: Colaj FANATIK.
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Veste tristă pentru sportul internațional. Eduard Sandler, antrenorul echipei de baschet Dynamo Vladivostok din Rusia, s-a stins la doar 44 de ani. Accidentul cumplit în care și-a găsit sfârșitul. Medicii nu au mai putut face nimic.

Doliu în baschet. Eduard Sandler a murit la doar 44 de ani

Eduard Sandler, cel care pregătea echipa de baschet Dynamo Vladivostok, a murit în urma unui accident grav cu ski-jet-ul în portul din apropierea centrului de afaceri „Burny”, notează bild.de. Conform sursei precizate, tehnicianul pierduse controlul ambarcațiunii, izbindu-se violent de digurile de protecție și apoi de stânci. El s-a stins înainte ca medicii să sosească la fața locului.

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Autoritățile ruse au demarat o anchetă preliminară pentru a stabili dacă regulile de siguranță au fost respectate și investighează o posibilă „încălcare a normelor privind siguranța circulației, soldată cu deces din culpă”. Dynamo Vladivostok, clubul cu care promovase în acest an în prima ligă de baschet din Rusia, a postat un mesaj de condoleanțe. Tragedia vine la scurt timp după decesul unui fost internațional din Mali și după sinuciderea unui fost câștigător de Super Bowl.

„Eduard Mihailovici Sandler a încetat din viață. Este o pierdere de neînlocuit pentru întreaga comunitate sportivă din regiunea Primorie și pentru baschetul rus. Eduard Mihailovici și-a dedicat viața dezvoltării sportului, formării jucătorilor și construirii unui sistem puternic. Datorită energiei, caracterului și devotamentului său, Dynamo a obținut rezultate remarcabile și victorii importante.

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Toți cei care l-au cunoscut îl vor păstra în memorie ca pe un om care a iubit din toată inima baschetul și regiunea Primorie. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, apropiaților, prietenilor, colegilor și tuturor celor care trec prin această grea pierdere”, au transmis rușii de la Dynamo Vladivostok.

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Performanțele lui Eduard Sandler la Dynamo Vladivostok. Care era visul său

În sezonul trecut, Eduard Sandler a avut rezultate excelente pe banca tehnică, reușind să promoveze cu Dynamo Vladivostok în prima ligă de baschet din Rusia, bifând 18 victorii și 8 înfrângeri în liga a doua. Marele său vis era să își conducă echipa într-un meci cu CSKA Moscova, campioana en-titre.

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„Eduard Sandler, fondator, președinte și antrenor principal al lui Dinamo Vladivostok, a murit într-un accident de jet ski. Dinamo a promovat în Liga VTB în această vară, iar visul lui Sandler era să antreneze într-un meci împotriva lui CSKA Moscova”, a scris, pe X, Artem Komarov.

  • 144 este numărul de victorii bifate de Dynamo Vladivostok sub comanda lui Eduard Sandler
  • 2021-2026 este perioada în care Eduard Sandler a pregătit formația rusă
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Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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