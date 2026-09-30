Tragedie în lumea sportului! Arturo Torres a murit la doar 26 de ani, după o săptămână petrecută în comă. Ce s-a întâmplat la ultimul său meci

Arturo Torres, un boxer mexican originar din orașul Mexicali (la granița cu Statele Unite ale Americii), a murit la numai 26 de ani. Informația a fost anunțată de presa din Mexic și ulterior confirmată de Federația Mexicană de Box.
Potrivit publicației mexicane La Afición, citată de L`Equipe, Arturo Torres fusese internat în spital și plasat în comă indusă după ultimul său meci. Pugilistul și-ar fi pierdut cunoștința în timpul meciului pe care l-a pierdut prin KO tehnic, după o serie nimicitoare a adversarului său. Acesta a fost transportat de urgență la spital, unde medicii aveau să descopere că situația era mult mai gravă decât se credea.
Sursa citată susține că sportivul a fost supus ulterior unei intervenții chirurgicale din cauza unui cheag de sânge la nivelul creierului. În ciuda eforturilor medicilor, Arturo Torres s-a stins din viață după aproximativ o săptămână petrecută în spital.
În această perioadă, membrii familiei sale au publicat pe rețelele de socializare mai multe informații despre starea tânărului boxer. Octavio, unchiul sportivului, a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii: „Te voi purta pentru totdeauna în suflet. O parte din mine, din ființa mea, din sângele meu mi-a fost smulsă, dar știu că amintirea ta va rămâne pentru totdeauna întipărită în mine”, a scris acesta pe Facebook.
Federația Mexicană de Box a confirmat, la rândul său, decesul și a transmis condoleanțe familiei, prietenilor și antrenorilor lui Arturo Torres, precum și comunității boxerilor din Baja California: „Regretăm profund moartea lui Arturo Torres. Suntem alături de familia sa, de prietenii săi, de antrenorii săi și de întreaga comunitate a boxerilor din Baja California în aceste momente de durere”, a transmis Federația Mexicană de Box.