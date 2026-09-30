Sport

Tragedie în lumea sportului! Arturo Torres a murit la doar 26 de ani, după o săptămână petrecută în comă. Ce s-a întâmplat la ultimul său meci

Lumea boxului este în doliu după moartea mexicanului Arturo Torres. Sportivul în vârstă de numai 26 de ani s-a stins din viață după ce a petrecut aproximativ o săptămână în comă indusă, din cauza ultimului său meci.
Catalin Oprea
30.09.2026 | 08:48
Tragedie in lumea sportului Arturo Torres a murit la doar 26 de ani dupa o saptamana petrecuta in coma Ce sa intamplat la ultimul sau meci
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Boxerul Arturo Torres a decedat / Foto: edit Fanatik
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Arturo Torres, un boxer mexican originar din orașul Mexicali (la granița cu Statele Unite ale Americii), a murit la numai 26 de ani. Informația a fost anunțată de presa din Mexic și ulterior confirmată de Federația Mexicană de Box.

Arturo Torres a murit la 26 de ani, după o săptămână în comă

Potrivit publicației mexicane La Afición, citată de L`Equipe, Arturo Torres fusese internat în spital și plasat în comă indusă după ultimul său meci. Pugilistul și-ar fi pierdut cunoștința în timpul meciului pe care l-a pierdut prin KO tehnic, după o serie nimicitoare a adversarului său. Acesta a fost transportat de urgență la spital, unde medicii aveau să descopere că situația era mult mai gravă decât se credea.

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Sursa citată susține că sportivul a fost supus ulterior unei intervenții chirurgicale din cauza unui cheag de sânge la nivelul creierului. În ciuda eforturilor medicilor, Arturo Torres s-a stins din viață după aproximativ o săptămână petrecută în spital.

Mesaj emoționant după moartea lui Arturo Torres

În această perioadă, membrii familiei sale au publicat pe rețelele de socializare mai multe informații despre starea tânărului boxer. Octavio, unchiul sportivului, a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii: „Te voi purta pentru totdeauna în suflet. O parte din mine, din ființa mea, din sângele meu mi-a fost smulsă, dar știu că amintirea ta va rămâne pentru totdeauna întipărită în mine”, a scris acesta pe Facebook.

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Federația Mexicană de Box a confirmat, la rândul său, decesul și a transmis condoleanțe familiei, prietenilor și antrenorilor lui Arturo Torres, precum și comunității boxerilor din Baja California: „Regretăm profund moartea lui Arturo Torres. Suntem alături de familia sa, de prietenii săi, de antrenorii săi și de întreaga comunitate a boxerilor din Baja California în aceste momente de durere”, a transmis Federația Mexicană de Box.

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