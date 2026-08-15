Sport

Tragedie în lumea sportului! Un ciclist de 19 ani a decedat în timpul unei curse, după ce a fost implicat într-un accident cumplit

Un ciclist de doar 19 ani a decedat după ce a fost implicat într-un accident grav în timpul Turului Portugaliei. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Bogdan Mariș
15.08.2026 | 06:00
Tragedie in lumea sportului Un ciclist de 19 ani a decedat in timpul unei curse dupa ce a fost implicat intrun accident cumplit
ULTIMA ORĂ
Ciclistul britanic Finlay Tarling a decedat la vârsta de 19 ani. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Sportul mondial este cutremurat de o nouă tragedie. Ciclistul britanic Finlay Tarling a decedat în timpul Turului Portugaliei la vârsta de doar 19 ani. Acesta a fost implicat într-un accident grav în timpul evenimentului, intrând în coliziune frontală cu un vehicul care circula din sens opus. Cum au reacționat organizatorii.

Tragedie în lumea sportului. Ciclistul Finlay Tarling a decedat la vârsta de 19 ani

Decesul lui Finlay Tarling a fost confirmat de clubul pe care acesta îl reprezenta, NSN. „Cu inima frântă, anunțăm trecerea în neființă a lui Finlay Tarling, în timpul cursei Volta a Portugal. Fin a fost un membru extrem de iubit al echipei noastre, dar, mai presus de toate, a fost fiu, frate și prieten pentru atât de mulți oameni. Ne va lipsi enorm.

ADVERTISEMENT

Transmitem sincere condoleanțe părinților lui Fin, Michael și Dawn, fratelui său, Josh, și tuturor celor care au avut privilegiul de a-l numi prieten. Odihnește-te în pace, Fin”, a transmis gruparea pe contul oficial de X. Conform postului portughez RTP, Tarling a intrat în coliziune frontală cu un vehicul care circula din sens opus și nu avea legătură cu evenimentul sportiv.

Cum au reacționat organizatorii după decesul lui Finlay Tarling. Mesaj transmis de președintele Portugaliei

Organizatorii Turului Portugaliei au decis să suspende etapa, din care mai rămăseseră aproximativ 20 de kilometri, după producerea accidentului cumplit. De asemenea, ceremonia de premiere nu a mai avut loc, „în semn de respect și doliu”. Inclusiv președintele Portugaliei, Antonio Jose Segura, a transmis o reacție oficială după tragicul eveniment. „Îmi exprim profunda tristețe pentru decesul tragic al tânărului ciclist britanic Finlay Tarling, de la echipa NSN Development Team, survenit vineri în timpul etapei Melgaço-Fafe a celei de-a 87-a ediții a Turului Portugaliei.

ADVERTISEMENT
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
Digi24.ro
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear

La vârsta de 20 de ani, Finlay Tarling a părăsit cursa, dedicat sportului pe care îl iubea și pe care îl practica cu demnitate, iar dispariția sa îndurerează plutonul, competiția și țara care l-a primit. În acest moment de doliu, transmit sincere condoleanțe familiei sale, colegilor de echipă de la NSN Development Team și întregii comunități a ciclismului, împărtășind cu emoție durerea acestora”, a notat acesta, conform dnoticias.pt.

ADVERTISEMENT
David Popovici nu s-a ferit, după ce a devenit unic în istorie: ”Un...
Digisport.ro
David Popovici nu s-a ferit, după ce a devenit unic în istorie: ”Un cuvânt dur, dar trebuie să-i detești din tot sufletul”
Situația cu care se confruntă Aryna Sabalenka din cauza războiului dintre Rusia și...
Fanatik
Situația cu care se confruntă Aryna Sabalenka din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina: ”Am ajuns să plâng isteric”
Culisele succesului lui David Popovici: a intrat în istoria Campionatelor Europene! Fotoreportaj Fanatik...
Fanatik
Culisele succesului lui David Popovici: a intrat în istoria Campionatelor Europene! Fotoreportaj Fanatik de la cursa de AUR de la Paris
Presa din Franța, la picioarele lui David Popovici. Ce a scris L’Equipe după...
Fanatik
Presa din Franța, la picioarele lui David Popovici. Ce a scris L’Equipe după ce românul a luat două medalii de aur la Europenele de la Paris
Tags:
Parteneri
Drăgușin a spus totul despre colaborarea cu De Zerbi. Ce i-a transmis antrenorul...
iamsport.ro
Drăgușin a spus totul despre colaborarea cu De Zerbi. Ce i-a transmis antrenorul înainte de ultimul meci la Tottenham
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!