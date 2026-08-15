Tragedie în lumea sportului! Un ciclist de 19 ani a decedat în timpul unei curse, după ce a fost implicat într-un accident cumplit

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Sportul mondial este cutremurat de o nouă tragedie. Ciclistul britanic Finlay Tarling a decedat în timpul Turului Portugaliei la vârsta de doar 19 ani. Acesta a fost implicat într-un accident grav în timpul evenimentului, intrând în coliziune frontală cu un vehicul care circula din sens opus. Cum au reacționat organizatorii.

Tragedie în lumea sportului. Ciclistul Finlay Tarling a decedat la vârsta de 19 ani

Decesul lui Finlay Tarling a fost confirmat de clubul pe care acesta îl reprezenta, NSN. „Cu inima frântă, anunțăm trecerea în neființă a lui Finlay Tarling, în timpul cursei Volta a Portugal. Fin a fost un membru extrem de iubit al echipei noastre, dar, mai presus de toate, a fost fiu, frate și prieten pentru atât de mulți oameni. Ne va lipsi enorm.

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Transmitem sincere condoleanțe părinților lui Fin, Michael și Dawn, fratelui său, Josh, și tuturor celor care au avut privilegiul de a-l numi prieten. Odihnește-te în pace, Fin”, a transmis gruparea pe contul oficial de . Conform postului portughez , Tarling a intrat în coliziune frontală cu un vehicul care circula din sens opus și nu avea legătură cu evenimentul sportiv.

Cum au reacționat organizatorii după decesul lui Finlay Tarling. Mesaj transmis de președintele Portugaliei

Organizatorii Turului Portugaliei au decis să suspende etapa, din care mai rămăseseră aproximativ 20 de kilometri, după producerea . De asemenea, ceremonia de premiere nu a mai avut loc, „în semn de respect și doliu”. Inclusiv președintele Portugaliei, Antonio Jose Segura, a transmis o reacție oficială după . „Îmi exprim profunda tristețe pentru decesul tragic al tânărului ciclist britanic Finlay Tarling, de la echipa NSN Development Team, survenit vineri în timpul etapei Melgaço-Fafe a celei de-a 87-a ediții a Turului Portugaliei.

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La vârsta de 20 de ani, Finlay Tarling a părăsit cursa, dedicat sportului pe care îl iubea și pe care îl practica cu demnitate, iar dispariția sa îndurerează plutonul, competiția și țara care l-a primit. În acest moment de doliu, transmit sincere condoleanțe familiei sale, colegilor de echipă de la NSN Development Team și întregii comunități a ciclismului, împărtășind cu emoție durerea acestora”, a notat acesta, conform .