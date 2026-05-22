Sport

Tragedie în lumea sporturilor cu motor. Un dublu campion NASCAR Cup Series a murit la vârsta de 41 de ani

Lumea sportului din SUA a fost lovită de o veste tragică. Dublul campion NASCAR Cup Series, Kyle Busch, a murit la vârsta de 41 de ani, din cauza unei boli grave.
Traian Terzian
23.05.2026 | 00:50
Tragedie in lumea sporturilor cu motor Un dublu campion NASCAR Cup Series a murit la varsta de 41 de ani
ULTIMA ORĂ
Dublul campion NASCAR Cup Series, Kyle Busch, a murit la 41 de ani. Sursă foto: Motorsport
ADVERTISEMENT

Cu doar câteva ore înaintea morții lui Kyle Busch, familia a anunțat că acesta a fost internat în spital din cauza unei boli extrem de grave, fără a preciza însă despre ce este vorba. Din păcate, dublu campion NASCAR Cup Series nu a putut fi salvat în ciuda intervenției medicilor.

A murit un dublu campion NASCAR Cup Series

Vestea trecerii în neființă a marelui pilot, cunoscut sub porecla ”Rowdy” pentru stilul său agresiv în curse, a fost anunțată de familia sa, echipa Richard Childress Racing și NASCAR, printr-un comunicat comun.

ADVERTISEMENT

”În numele familiei Busch, al tuturor celor de la Richard Childress Racing și al NASCAR, suntem devastați să anunțăm trecerea în neființă a lui Kyle Busch. Întreaga noastră familie NASCAR este îndurerată de pierderea lui Kyle Busch.

Un viitor membru al Hall of Fame-ului, Kyle a fost un talent rar, unul care apare o dată la o generație. Era feroce, pasionat, extrem de priceput și îi păsa profund de acest sport și de fani.

ADVERTISEMENT
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști...
Digi24.ro
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții

De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai mult de două decenii, Kyle a stabilit recorduri în victorii în seriile naționale, a câștigat campionate la cel mai înalt nivel NASCAR și a promovat următoarea generație de piloți ca proprietar în Truck Series”, se arată în comunicatul apărut pe site-ul oficial al NASCAR.

ADVERTISEMENT
Scenariu
Digisport.ro
Scenariu "negru" la FCSB: Marius Baciu, OUT la doar câteva zile după ce a semnat!

Kyle Busch a scris istorie în NASCAR

Kyle Busch se afla în al 22-lea sezon complet în prima divizie NASCAR, unde a câștigat două titluri Cup Series (2015, 2019) și 63 de curse. El se află pe locul nouă în clasamentul all-time al victoriilor în circuit.

ADVERTISEMENT

Statisticile sale în celelalte două serii naționale NASCAR sunt adevărate recorduri: 102 victorii în ceea ce se numește acum O’Reilly Auto Parts Series și 69 de victorii în Craftsman Truck Series.

Busch a pilotat pentru trei proprietari de echipe, având startul la Hendrick Motorsports ca debutant recunoscut în ligile mari ale curselor de mașini de serie în 2005. S-a alăturat echipei Joe Gibbs Racing în 2008, stabilind un parteneriat de lungă durată care l-a transformat în imaginea eforturilor Toyota în NASCAR. Și-a petrecut ultimele etape ale carierei la Childress, unde a ajuns în 2023 și a preluat frâiele Chevrolet-ului cu numărul 8.

ADVERTISEMENT

Cine a fost Kyle Busch

Kyle Thomas Busch s-a născut pe 2 mai 1985 într-o familie de piloți din Las Vegas. Tatăl său, Tom, era mecanic și concura pe plan local după ce el și soția sa, Gaye, s-au mutat din Schaumburg, Illinois. Fratele său, Kurt, cu șapte ani mai mare, a fost unul dintre piloții de renume din NASCAR și în 2026 performanțele sale i-au fost recunoscute și a fost introdus în Hall of Fame.

Kyle Busch a lăsat în urmă părinții, soția Samantha, cu care s-a căsătorit în ajunul Anului Nou în 2010, și doi copii – fiul său Brexton, care a împlinit 11 ani, și fiica sa Lennix, în vârstă de 4 ani.

SUA, zguduită de moartea unor sportivi celebri

Lumea sportului de peste Ocean este șocată de moartea altor doi sportivi în ultimele zile. Mai întâi și-a pierdut viața o sportivă care participa la ultramaratonul Cocodona 250 din Arizona, aceasta prăbușindu-se pe traseu.

La doar câteva zile a venit anunțul decesului baschetbalistului Brandon Clarke, jucător în NBA la echipa Memphis Grizzlies. Cu doar o lună înainte, sportivul a fost arestat în Arkansas după ce ar fi încercat să scape de poliție într-o urmărire de mare viteză. El a fost acuzat atunci de deținere și trafic de substanțe interzise.

Neluțu Varga, prima reacție după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj....
Fanatik
Neluțu Varga, prima reacție după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. „Nu e nicio pierdere. Om fără caracter!”. Cine vine în locul lui. Exclusiv
Transformare în stil Kim Kardashian pentru Georgina Rodriguez. Cum a apărut iubita lui...
Fanatik
Transformare în stil Kim Kardashian pentru Georgina Rodriguez. Cum a apărut iubita lui Cristiano Ronaldo
Ciprian Deac, la ultimul flash-interviu din cariera sa de jucător după CFR Cluj...
Fanatik
Ciprian Deac, la ultimul flash-interviu din cariera sa de jucător după CFR Cluj – FC Argeș 1-1: „Nu dorm de o săptămână”. Ce urmează pentru legenda „feroviarilor”
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Radu Banciu a spus unde ar fi jucat Cristiano Ronaldo dacă se năștea...
iamsport.ro
Radu Banciu a spus unde ar fi jucat Cristiano Ronaldo dacă se năștea în România: 'Răspunsul e simplu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!