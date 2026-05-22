Tragedie în lumea sporturilor cu motor. Un dublu campion NASCAR Cup Series a murit la vârsta de 41 de ani

Cu doar câteva ore înaintea morții lui Kyle Busch, familia a anunțat că acesta a fost internat în spital din cauza unei boli extrem de grave, fără a preciza însă despre ce este vorba. Din păcate, dublu campion NASCAR Cup Series nu a putut fi salvat în ciuda intervenției medicilor.

A murit un dublu campion NASCAR Cup Series

Vestea trecerii în neființă a marelui pilot, cunoscut sub porecla ”Rowdy” pentru stilul său agresiv în curse, a fost anunțată de familia sa, echipa Richard Childress Racing și NASCAR, printr-un comunicat comun.

”În numele familiei Busch, al tuturor celor de la Richard Childress Racing și al NASCAR, suntem devastați să anunțăm trecerea în neființă a lui Kyle Busch. Întreaga noastră familie NASCAR este îndurerată de pierderea lui Kyle Busch.

Un viitor membru al Hall of Fame-ului, Kyle a fost un talent rar, unul care apare o dată la o generație. Era feroce, pasionat, extrem de priceput și îi păsa profund de acest sport și de fani.

De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai mult de două decenii, Kyle a stabilit recorduri în victorii în seriile naționale, a câștigat campionate la cel mai înalt nivel NASCAR și a promovat următoarea generație de piloți ca proprietar în Truck Series”, se arată în comunicatul apărut pe al NASCAR.

Kyle Busch a scris istorie în NASCAR

Kyle Busch se afla în al 22-lea sezon complet în prima divizie NASCAR, unde a câștigat două titluri Cup Series (2015, 2019) și 63 de curse. El se află pe locul nouă în clasamentul all-time al victoriilor în circuit.

Statisticile sale în celelalte două serii naționale NASCAR sunt adevărate recorduri: 102 victorii în ceea ce se numește acum O’Reilly Auto Parts Series și 69 de victorii în Craftsman Truck Series.

Busch a pilotat pentru trei proprietari de echipe, având startul la Hendrick Motorsports ca debutant recunoscut în ligile mari ale curselor de mașini de serie în 2005. S-a alăturat echipei Joe Gibbs Racing în 2008, stabilind un parteneriat de lungă durată care l-a transformat în imaginea eforturilor Toyota în NASCAR. Și-a petrecut ultimele etape ale carierei la Childress, unde a ajuns în 2023 și a preluat frâiele Chevrolet-ului cu numărul 8.

Cine a fost Kyle Busch

Kyle Thomas Busch s-a născut pe 2 mai 1985 într-o familie de piloți din Las Vegas. Tatăl său, Tom, era mecanic și concura pe plan local după ce el și soția sa, Gaye, s-au mutat din Schaumburg, Illinois. Fratele său, Kurt, cu șapte ani mai mare, a fost unul dintre piloții de renume din NASCAR și în 2026 performanțele sale i-au fost recunoscute și a fost introdus în Hall of Fame.

Kyle Busch a lăsat în urmă părinții, soția Samantha, cu care s-a căsătorit în ajunul Anului Nou în 2010, și doi copii – fiul său Brexton, care a împlinit 11 ani, și fiica sa Lennix, în vârstă de 4 ani.

SUA, zguduită de moartea unor sportivi celebri

Lumea sportului de peste Ocean este șocată de moartea altor doi sportivi în ultimele zile. Mai întâi și-a pierdut viața , aceasta prăbușindu-se pe traseu.

La doar câteva zile a venit anunțul , jucător în NBA la echipa Memphis Grizzlies. Cu doar o lună înainte, sportivul a fost arestat în Arkansas după ce ar fi încercat să scape de poliție într-o urmărire de mare viteză. El a fost acuzat atunci de deținere și trafic de substanțe interzise.