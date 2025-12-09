Sport

Tragedie în lumea sporturilor cu motor! Un pilot a murit la doar 17 ani în urma unui accident

Un pilot spaniol de motocros a murit la vârsta de 17 ani în urma unui accident suferit în timpul unei sesiuni de antrenamente private, în regiunea în Castellon.
Traian Terzian
09.12.2025 | 10:51
Un pilot spaniol a murit într-un accident produs în timpul unui antrenament. Sursă foto: levante-emv.com
Lumea sporturilor cu motor trece printr-o mare încercare după ce tânărul pilot spaniol Enzo Badenas, originar din Gandia, a murit ca urmare a rănilor suferite în urma unui accident teribil.

Accident mortal pentru un pilot spaniol

Pilotul de motocros Enzo Badenas, în vârstă de 17 ani, a murit duminică, 7 decembrie, în timpul unui antrenament privat, conform anunțului făcut de Centrul Specializat pentru Tehnologie Sportivă cu Motor (CETDM).

Tragicul accident a avut loc pe circuitul Red Sand Park din Vilafames, în provincia Castellon, așa cum a anunțat site-ul 20minutos.es, care a stat de vorbă cu persoane aflate la fața locului.

Născut în Gandia, Enzo Badenas ar fi urmat să împlinească 18 ani la începutul anului viitor. Tânărul pilot s-a alăturat CETDM în 2023, după ce a obținut câteva performanțe notabile, printre care și titlul de campion al Spaniei la categoria 85cc.

Mesaje de susținere pentru familia pilotului

Enzo Badenas se afla pe o pantă ascendentă a carierei, fiind chemat la echipa spaniolă de motocros și participând la competiții regionale, naționale și internaționale, precum și la Campionatul European.

”Centrul de Antrenament Tehnic al Circuitului Ricardo Tormo este devastat de această veste, iar tot personalul CETDM și al Circuitului dorește să transmită condoleanțe, afecțiune și multă putere familiei, colegilor și prietenilor lui Enzo în aceste momente dificile”, a precizat instituția într-un comunicat.

Alte tragedii din lumea sporturilor cu motor

Nu este primul tânăr pilot spaniol care își pierde viața pe circuit. În vară, Pau Alsina, unul dintre cei mai promițători piloți din motociclism, a încetat din viață la două zile după un grav accident suferit pe circuitul MotorLand din Aragon.

În urmă cu mai puțin de două luni, motociclistul portughez Jorge Brandao, în vârstă de 46 de ani, a decedat după ce a fost implicat într-un accident cumplit la Raliul Marocului.

