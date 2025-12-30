Sport

Tragedie în lumea sporturilor de iarnă! O avalanșă a provocat trei decese

Veste tristă pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Trei oameni și-au pierdut viața după o avalanșă. Medicii au ajuns cu greu la locul tragediei. Cum s-a produs nenorocirea.
Alex Bodnariu
30.12.2025 | 13:06
Tragedie în lumea sporturilor de iarnă! O avalanșă a provocat trei decese
Tragedie pe munte. Trei persoane și-au pierdut viața după ce au fost surprinse de o avalanșă în Pirineii aragonezi. Accidentul s-a produs pe Pico Tablato, în zona stațiunii Panticosa, în timpul unei ture de schi de travesare.

Trei prieteni și-au pierdut viața după o avalanșă

Victimele sunt Jorge García-Dihinx, partenera sa Natalia Román și alpinistul basc Eneko Arrastua. Cei trei făceau parte dintr-un grup de prieteni cu experiență mare în activități montane.

Avalanșa s-a declanșat brusc, într-o zonă cunoscută pentru schiul de tură. Intervenția echipelor de salvare a fost dificilă din cauza condițiilor meteo și a terenului. Din păcate, pentru cei trei nu s-a mai putut face nimic.

Jorge García-Dihinx avea 55 de ani și era cunoscut ca medic pediatru și specialist în meteorologia montană. Timp de mulți ani a oferit prognoze și analize pentru iubitorii de munte din Pirinei, fiind o voce respectată în comunitate.

Natalia Román era una dintre cele mai cunoscute sportive de ultra trail din Spania. A obținut rezultate importante în competiții de anduranță montană și era apreciată pentru experiența și seriozitatea sa. Eneko Arrastua era un alpinist foarte iubit în zona Irun și activ în comunitatea de trail montan.

Pericol pentru schiori! Avertismentul specialiștilor

Zona Pico Tablato se află în masivul Pirineilor aragonezi, în apropierea stațiunii Panticosa, o regiune frecventată iarna de schiori de tură și alpiniști experimentați. Traseele din zonă includ pante abrupte și culoare expuse, unde acumulările de zăpadă pot deveni instabile, mai ales după ninsori recente sau variații bruște de temperatură.

În această perioadă, riscul de avalanșe este considerat ridicat în mai multe sectoare din Pirinei. Straturile de zăpadă veche, combinate cu depuneri noi, pot ceda ușor la cea mai mică încărcare. Specialiștii avertizează că pericolul este adesea mai mare în afara pârtiilor amenajate, exact în zonele preferate pentru schiul de tură.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
