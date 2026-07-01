Tragedie în Mexic după calificarea în optimile CM 2026: trei oameni au murit imediat după meci

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și s-a calificat în optimile de finală ale CM 2026. Victoria cu sud-americanii a fost însă umbrită de o tragedie. Trei oameni au murit în timp ce

Trei oameni au murit după ce Mexic s-a calificat în optimi la CM 2026

Mexic, una din cele trei gazde de la CM 2026, a câștigat al patrulea meci de la turneul final, din nou fără gol, primit, scor 2-0, cu Ecuador. În precedentele partide, naționala lui Javier Aguirre a câștigat 2-0 cu Africa de Sud, 1-0 cu Coreea de Sud și 3-0 cu Cehia. Dintre echipele calificate la CM 2026, doar Spania mai are poarta intactă.

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Bucuria succesului contra sud-americanilor în 16-imi s-a transformat, din păcate, în tragedie. Conform comisarului pentru Sănătate al capitalei Mexico City, trei persoane și-au pierdut viața în timpul festivităților de după meci lângă Paseo de la Reforma, unul dintre principalele bulevarde ale orașului.

1 milion de oameni au ieșit pe străzile din Mexico City

La fel ca și după celelalte victorii ale Mexicului, fanii s-au strâns lângâ „Îngerul Independenței” pentru a celebra calificarea în optimi. Autoritățile mexicane au estimat că un milion de oameni au ieșit pe străzi. Din nefericire, petrecerea mexicanilor a fost umbrită de mai multe tragedii. Un bărbat de 44 de ani și o tânără de 19 ani au fost declarați decedați la fața locului. O femeie de 48 de ani a murit ulterior la spital, în ciuda manevrelor de resuscitare.

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🚨🇲🇽 Another tragedy during Mexico's World Cup celebrations. Three people died from suffocation after more than 1 million fans packed the streets around Mexico City's Angel of Independence following Mexico's victory over Ecuador. — GlobeUpdate (@Globupdate)

Autoritățile din Mexico City au anunțat că victimele au decedat din cauză că au fost asfixiate, după ce au fost prinse în mulțimea formată în centrul orașului. „Transmitem condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor, cărora li se va oferi sprijinul necesar în aceste momente triste și dificile”, a transmis, în cadrul unui comunicat, Secretariatul de Sănătate Publică.