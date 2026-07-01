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Tragedie în Mexic după calificarea în optimile CM 2026: trei oameni au murit imediat după meci

Mexic, una dintre cele trei gazde ale CM 2026, nu se poate bucura pe deplin de calificarea în optimi. După victoria cu Ecuador, scor 2-0, trei oameni au decedat pe străzi în timpul sărbătorii
Cristian Măciucă
01.07.2026 | 20:02
Tragedie in Mexic dupa calificarea in optimile CM 2026 trei oameni au murit imediat dupa meci
Tragedie în Mexic după calificarea în optimile CM 2026: trei oameni au murit imediat după meci. FOTO: X @MediaOriente
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Mexic a învins-o cu 2-0 pe Ecuador și s-a calificat în optimile de finală ale CM 2026. Victoria cu sud-americanii a fost însă umbrită de o tragedie. Trei oameni au murit în timp ce fanii celebrau pe străzi calificarea în a doua fază eliminatorie de la turneul final.

Trei oameni au murit după ce Mexic s-a calificat în optimi la CM 2026

Mexic, una din cele trei gazde de la CM 2026, a câștigat al patrulea meci de la turneul final, din nou fără gol, primit, scor 2-0, cu Ecuador. În precedentele partide, naționala lui Javier Aguirre a câștigat 2-0 cu Africa de Sud, 1-0 cu Coreea de Sud și 3-0 cu Cehia. Dintre echipele calificate la CM 2026, doar Spania mai are poarta intactă.

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Bucuria succesului contra sud-americanilor în 16-imi s-a transformat, din păcate, în tragedie. Conform comisarului pentru Sănătate al capitalei Mexico City, trei persoane și-au pierdut viața în timpul festivităților de după meci lângă Paseo de la Reforma, unul dintre principalele bulevarde ale orașului.

1 milion de oameni au ieșit pe străzile din Mexico City

La fel ca și după celelalte victorii ale Mexicului, fanii s-au strâns lângâ „Îngerul Independenței” pentru a celebra calificarea în optimi. Autoritățile mexicane au estimat că un milion de oameni au ieșit pe străzi. Din nefericire, petrecerea mexicanilor a fost umbrită de mai multe tragedii. Un bărbat de 44 de ani și o tânără de 19 ani au fost declarați decedați la fața locului. O femeie de 48 de ani a murit ulterior la spital, în ciuda manevrelor de resuscitare.

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Autoritățile din Mexico City au anunțat că victimele au decedat din cauză că au fost asfixiate, după ce au fost prinse în mulțimea formată în centrul orașului. „Transmitem condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor, cărora li se va oferi sprijinul necesar în aceste momente triste și dificile”, a transmis, în cadrul unui comunicat, Secretariatul de Sănătate Publică.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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