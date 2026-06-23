Tragedie în naţionala Franţei! Didier Deschamps nu va fi pe bancă împotriva Norvegiei

ADVERTISEMENT

Naţionala Franţei a început perfect Cupa Mondială din America. „Cocoşii” s-au impus în primele două meciuri: 3-1 cu Senegal şi şi conduc grupa din care , care are, de asemenea maximum de puncte, înaintea meciului direct.

Tragedie în naţionala Franţei! Mama lui Didier Deschamps s-a stins din viaţă

Însă, cantonamentul naţionalei Franţei a fost lovit de o tragedie. Mama selecţionerului Didier Deschamps s-a stins din viaţă, iar antrenorul a plecat de urgenţă în Franţa pentru a se reuni cu familia şi de a-şi lua rămas bun de la mama sa.

ADVERTISEMENT

Federaţia Franceză a confirmat că Deschamps nu va fi pe bancă la meciul cu Norvegia, care va stabili câştigătoarea grupei. Ambele formaţii au câte şase puncte, iar „cocoşii” vor termina pe primul loc şi cu o remiză. Confruntarea va avea loc vineri, de la ora 22:00.

Cine conduce bana tehnică a Franţei până la revenirea lui Deschamps

Decizia a fost luată de comun acord cu Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal, care se află în cantonamentul naţionalei. Lotul va fi condus de secundul Guy Stephan, care va ocupa rolul de „principal” la duelul cu Norvegia.

ADVERTISEMENT

Naţionala Franţei a revenit luni seara la Boston, după succesul obţinut cu Irak, scor 3-0. Elevii lui Deschamps s-au antrenat la Bentley University în cursul zilei de marţi şi focusul se mută pe confruntarea cu nordicii. Kylian Mbappe şi Erling Haaland sunt în mare formă, având câte patru goluri marcate până acum.

ADVERTISEMENT