Sport

Tragedie în naţionala Franţei! Didier Deschamps nu va fi pe bancă împotriva Norvegiei

Naţionala Franţei este lovită de o mare tragedie. Mama lui Didier Deschamps s-a stins din viaţă şi selecţionerul a plecat de urgenţă din cantonamentul naţionalei pentru a-şi lua rămas bun.
Marian Popovici
23.06.2026 | 23:05
Tragedie in nationala Frantei Didier Deschamps nu va fi pe banca impotriva Norvegiei
breaking news
Tragedie în naţionala Franţei! Didier Deschamps a plecat de urgenţă din cantonamentul naţionalei şi nu va fi pe bancă împotriva Norvegiei. Sursa: Profimedia
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Naţionala Franţei a început perfect Cupa Mondială din America. „Cocoşii” s-au impus în primele două meciuri: 3-1 cu Senegal şi 3-0 cu Irak şi conduc grupa din care mai face parte Norvegia, care are, de asemenea maximum de puncte, înaintea meciului direct.

Tragedie în naţionala Franţei! Mama lui Didier Deschamps s-a stins din viaţă

Însă, cantonamentul naţionalei Franţei a fost lovit de o tragedie. Mama selecţionerului Didier Deschamps s-a stins din viaţă, iar antrenorul a plecat de urgenţă în Franţa pentru a se reuni cu familia şi de a-şi lua rămas bun de la mama sa.

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Federaţia Franceză a confirmat că Deschamps nu va fi pe bancă la meciul cu Norvegia, care va stabili câştigătoarea grupei. Ambele formaţii au câte şase puncte, iar „cocoşii” vor termina pe primul loc şi cu o remiză. Confruntarea va avea loc vineri, de la ora 22:00.

Cine conduce bana tehnică a Franţei până la revenirea lui Deschamps

Decizia a fost luată de comun acord cu Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal, care se află în cantonamentul naţionalei. Lotul va fi condus de secundul Guy Stephan, care va ocupa rolul de „principal” la duelul cu Norvegia.

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Naţionala Franţei a revenit luni seara la Boston, după succesul obţinut cu Irak, scor 3-0. Elevii lui Deschamps s-au antrenat la Bentley University în cursul zilei de marţi şi focusul se mută pe confruntarea cu nordicii. Kylian Mbappe şi Erling Haaland sunt în mare formă, având câte patru goluri marcate până acum.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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