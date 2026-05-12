Tragedie în NBA! Un baschetbalist a murit la 29 de ani la doar o lună după ce a fost arestat

ADVERTISEMENT

O veste tulburătoare a lovit baschetul american. Un sportiv s-a stins din viață la doar 29 de ani, iar atât echipa sa din National Basketball Association, cât și colegii trec prin momente dificile. Mai mult, acest eveniment nefericit vine la doar o lună după ce atletul a avut probleme cu legea.

Tragedie în NBA! Brandon Clarke a murit la 29 de ani

Iubitorii baschetului de pretutindeni au primit o veste tristă pe parcursul zilei de luni, 12 mai. Brandon Clarke, fostul jucător de la Memphis Grizzlies, s-a stins din viață la vârsta de 29 de ani. Aflat la jumătatea drumului în sport, Clarke a , cei c

ADVERTISEMENT

anunță faptul că nu se cunosc detalii suplimentare despre decesul lui Brandon Clarke. Sportivul se afla în NBA din 2019, când a fost ales cu numărul 21 în Draft de către Oklahoma City Thunder. La scurt timp, Clarke avea să fie transferat la Memphis Grizzlies, formație la care a evoluat și în acest sezon.

Pe parcursul a 7 sezoane în NBA, Brandon Clarke a avut o medie de 10,2 puncte, 5,5 recuperări și 1,3 pase decisive în 309 meciuri disputate în „The Association”. Totodată, în primul sezon ca baschetbalist a fost inclus și în echipa All-Rookie a NBA, lot dedicat tinerelor talente din National Basketball Association.

ADVERTISEMENT

Comunicatul oferit de Memphis Grizzlies

Memphis Grizzlies, locul 13 din Conferința de Est, a ieșit cu un comunicat în care își exprimă regretul de trecerea în neființă a lui Brandon Clarke: „Suntem îndurerați de pierderea tragică a lui Brandon Clarke. Brandon a fost un coleg extraordinar, iar impactul său nu va fi uitat de comunitatea Memphis. Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe familiei și apropiaților în acest moment dificil”.

ADVERTISEMENT

Sportivul avea probleme cu legea

Luna trecută, Brandon Clarke a fost arestat în Arkansas după ce ar fi încercat să scape de poliție într-o urmărire de mare viteză, fiind ulterior reținut și acuzat de deținere și trafic de substanțe interzise (kratom), precum și de fugă de autorități, iar cazul era încă deschis în momentul decesului său.