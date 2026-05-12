Tragedie în NBA! Un baschetbalist a murit la 29 de ani la doar o lună după ce a fost arestat

O nouă tragedie lovește NBA! Un baschetbalist s-a stins din viață la doar 29 ani, după ce în urmă cu o lună fusese arestat de autoritățile americane.
Iulian Stoica
12.05.2026 | 21:42
O veste tulburătoare a lovit baschetul american. Un sportiv s-a stins din viață la doar 29 de ani, iar atât echipa sa din National Basketball Association, cât și colegii trec prin momente dificile. Mai mult, acest eveniment nefericit vine la doar o lună după ce atletul a avut probleme cu legea.

Tragedie în NBA! Brandon Clarke a murit la 29 de ani

Iubitorii baschetului de pretutindeni au primit o veste tristă pe parcursul zilei de luni, 12 mai. Brandon Clarke, fostul jucător de la Memphis Grizzlies, s-a stins din viață la vârsta de 29 de ani. Aflat la jumătatea drumului în sport, Clarke a lăsat în urmă foarte multă durere, cei care l-au cunoscut fiind în doliu.

Presa din America anunță faptul că nu se cunosc detalii suplimentare despre decesul lui Brandon Clarke. Sportivul se afla în NBA din 2019, când a fost ales cu numărul 21 în Draft de către Oklahoma City Thunder. La scurt timp, Clarke avea să fie transferat la Memphis Grizzlies, formație la care a evoluat și în acest sezon.

Pe parcursul a 7 sezoane în NBA, Brandon Clarke a avut o medie de 10,2 puncte, 5,5 recuperări și 1,3 pase decisive în 309 meciuri disputate în „The Association”. Totodată, în primul sezon ca baschetbalist a fost inclus și în echipa All-Rookie a NBA, lot dedicat tinerelor talente din National Basketball Association.

Comunicatul oferit de Memphis Grizzlies

Memphis Grizzlies, locul 13 din Conferința de Est, a ieșit cu un comunicat în care își exprimă regretul de trecerea în neființă a lui Brandon Clarke: „Suntem îndurerați de pierderea tragică a lui Brandon Clarke. Brandon a fost un coleg extraordinar, iar impactul său nu va fi uitat de comunitatea Memphis. Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe familiei și apropiaților în acest moment dificil”.

Sportivul avea probleme cu legea

Luna trecută, Brandon Clarke a fost arestat în Arkansas după ce ar fi încercat să scape de poliție într-o urmărire de mare viteză, fiind ulterior reținut și acuzat de deținere și trafic de substanțe interzise (kratom), precum și de fugă de autorități, iar cazul era încă deschis în momentul decesului său.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
