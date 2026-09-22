Sport

Tragedie în lumea sportului! Alergătoarea montană Ida Amelie Robsahm a murit în timpul unui antrenament

O veste extrem de tristă pentru lumea sportului a venit din Norvegia. Ida Amelie Robsahm a murit la vârsta de 30 de ani în urma unui accident petrecut la antrenament.
Traian Terzian
22.09.2026 | 09:24
Tragedie in lumea sportului Alergatoarea montana Ida Amelie Robsahm a murit in timpul unui antrenament
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Alergătoarea montană Ida Amelie Robsahm a murit la 30 de ani după ce a căzut la un antrenament. Sursă foto: colaj Fanatik
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Septembrie negru pentru lumea alergărilor montane. După canadianca Kalie McCrystal, care a dispărut pe 1 septembrie în zona Matterhorn (Italia) și a fost considerată decedată de familia sa pe 16 septembrie, Ida Amelie Robsahm a murit în timp ce se antrena.

Moarte tragică a alergătoarei Ida Amelie Robsahm la antrenament

Sportiva din Norvegia și-a pierdut viața în weekend în timp ce se pregătea alături de spaniolul Miguel Benitez. Incidentul a avut loc pe creasta montană Romsdalseggen, una dintre cele mai spectaculoase din țara fiordurilor, situată la 450 de kilometri nord-vest de Oslo și care atinge o altitudine de 1.329 de metri.

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Potrivit revistei norvegiene de alergare Kondas, citată de L’Equipe, sâmbătă, 19 septembrie, ziua în care s-a petrecut tragicul accident, condițiile meteorologice au fost dificile, cu ceață și ploaie.

Mesaj emoționant al partenerului de antrenament

În ultima fotografie realizată de Miguel Benitez și postată pe rețelele de socializare, stâncile par într-adevăr ude, cu mulți nori negri la orizont. ”Hei, Ida, după ce ți-am făcut acea fotografie, nu am mai vorbit niciodată. Totul s-a schimbat într-o fracțiune de secundă. Muntele ți-a luat viața, iar odată cu ea, toate visele tale – și ale noastre.

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Cu toate acestea, totul va dăinui cumva. Ai fost cea mai minunată persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să-ți fiu alături în ultimele tale clipe pe această planetă. Aș da orice ca asta să mi se fi întâmplat mie, nu ție. Mult noroc acolo sus”, a scris ibericul, pe contul de Instagram.

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Miguel Benitez, coechipierul lui Robsahm la Asics Trail, a fost cel care a alertat serviciile de urgență în jurul orei locale 10:35. Potrivit ofițerului de poliție Eivind Klokkersund, sportiva a căzut câțiva zeci de metri și nu a supraviețuit rănilor, în ciuda faptului că un elicopter a sosit pentru a o transporta la spital.

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Rezultate excelente pentru Ida Amelie Robsahm

Alergătoare semi-profesionistă, Ida Amelie Robsahm era profesoară de chimie la Oslo și una dintre vedetele în ascensiune ale alergării montane feminine. Ea s-a clasat pe locul patru la Campionatele Mondiale de Short Trail din 2025 (44,5 km).

Atleta din Norvegia a câștigat Chianti Ultra Trail (46 km) în acest an, înainte de a ocupa locul patru în cursa Zegama-Aizkorri (43,1 km), locul doi la Maratonul Mont-Blanc (42 km) și locul cinci la OCC de la Chamonix (60 km) pe 27 august.

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Septembrie sumbru în sport

Mai multe tragedii au lovit lumea sportului în această lună. Bertina, soția antrenorului olandez Ronald Koeman, a decedat la vârsta de 65 de ani. Femeia suferea de cancer mamar și urma un tratament agresiv, însă, în cele din urmă, totul a fost în zadar.

De curând, Max Riese, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi de ultra-ciclism din lume, și-a pierdut viața în urma unui accident. În timp ce se antrena în apropiere de Salzburg, ciclistul german a intrat în coliziune cu un cerb ieșit pe șosea.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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