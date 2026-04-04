Tragedie în Peru! Un om a murit și alte 60 de persoane au fost grav rănite înaintea derby-ului din Lima. Video

ADVERTISEMENT

Un eveniment tragic a avut loc în Peru vineri seară, cu o zi înaintea marelui derby dintre Alianza Lima și Universitario. Un om și-a pierdut viața și alte cel puțin 60 de persoane au suferit răni grave în incinta stadionului Alejandro Villanueva, situat în capitala statului sud-american. Motivul concret care a provocat întâmplarea nefericită este încă necunoscut. Ipoteza inițială a fost prăbușirea unei tribune a stadionului, dar atât clubul Alianza, cât și prim-reprezentatul pompierilor au negat acest lucru.

Tragedie la Lima! Un om a decedat și alte 60 de persoane au fost grav rănite în incinta stadionului Alejandro Villanueva

Sute de fani ai fotbalului peruvian au fost prezenți pe stadionul Alejandro Villanueva, situat în districtul La Victoria din Lima, pentru un eveniment de fluturare a steagurilor înaintea derby-ului dintre Alianza Lima și Universitario, însă potrivit celor de la , un episod tragic a marcat această manifestație. Se pare că un om a murit, iar alte 60 de persoane au suferit răni grave, trei dintre acestea fiind transportate în stare critică la spital.

ADVERTISEMENT

Juan Carlos Velasco, ministrul Sănătății din Peru, a confirmat vestea nefericită la scurt timp după ce tristul incident a avut loc, dar nu a specificat și care a fost cauza principală: „S-a petrecut loc un episod regretabil pe , în care 60 de persoane au fost rănite şi, din păcate, a existat și un deces”. Acesta a mai precizat că 39 dintre persoanele rănite, inclusiv trei minori, au fost deja spitalizate. „Trei dintre ei sunt în stare critică„, a mai adăugat Velasco.

Pelea entre Aficionados en Estadio Alejandro Villanueva, en Perú, Deja 1 Muerto y 47 Heridos De acuerdo con las autoridades, no colapso una estructura. — La Periodista (@LaPeriodista_MX)

Comunicatul oficial transmis de clubul Alianza Lima după nefericitul eveniment

La scurt timp după anunțul veștii tragice de pe Alejandro Villanueva, cei de la Alianza Lima au emis un comunicat oficial prin care și-au exprimat regretul și solidaritatea față de victimele incidentului, asigurându-i pe suporteri că evenimentul nu s-a produs din cauza unor defecțiuni tehnice ale stadionului, lucru confirmat și de Marcos Pajuelo, unul dintre reprezentații Serviciului de Pompieri din Lima.

ADVERTISEMENT

„În legătură cu accidentul petrecut astăzi pe Stadionul Alejandro Villanueva, în timpul unui banderazo al suporterilor, dorim să informăm următoarele:

ADVERTISEMENT

1. Regretăm profund cele întâmplate și transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei persoanei decedate, precum și solidaritatea noastră față de persoanele rănite.

ADVERTISEMENT

2. Din primul moment au fost activate imediat protocoalele de siguranță și de intervenție în caz de urgență, oferind asistență promptă celor afectați și familiilor acestora.

3. Colaborăm pe deplin cu autoritățile competente, pentru a contribui la clarificarea faptelor aflate în curs de investigare, cu totală transparență.

ADVERTISEMENT

4. Dorim să precizăm că, potrivit informațiilor preliminare disponibile, incidentul nu are legătură cu prăbușirea unor ziduri sau cu defecțiuni structurale ale stadionului.

5. Reafirmăm angajamentul nostru de a menține opinia publică informată cu privire la evoluția situației.

Club Alianza Lima

La Victoria, 03 aprilie 2026”

Presa peruviană scrie că incidentul s-a produs în momentul în care un grup mare de suporteri a încercat să se îndrepte spre partea din față a peluzei sud, provocând îmbulzeală. Cu toate acestea, meciul dintre Alianza și Universitario se va desfășura conform planificării inițiale, a anunțat Liga Profesionistă de Fotbal din Peru.