Tragedie în mijlocul zilei, la Crevedia. Bărbatul înjunghiat de vecinul său, sfârșit cumplit. Ce s-a întâmplat pe ambulanță, în drum spre spital. Dezvăluiri exclusive

Un bărbat a fost înjunghiat pe stradă, la Crevedia, în cursul zilei de luni, 9 martie 2026. FANATIK are detalii despre cazul care a îngrozit comunitatea dâmbovițeană
Dan Suta
09.03.2026 | 17:41
Tragedie in mijlocul zilei la Crevedia Barbatul injunghiat de vecinul sau sfarsit cumplit Ce sa intamplat pe ambulanta in drum spre spital Dezvaluiri exclusive
Tragedie la Crevedia. Un bărbat înjunghiat de vecinul său a decedat, după ore bune de luptă pentru a fi salvat. Foto-montaj: FANATIK
Un bărbat a fost înjunghiat pe stradă, în Crevedia (județul Dâmbovița), în cursul zilei de luni, 9 martie, chiar la prânz, de un vecin cu care a avut un conflict spontan. FANATIK are detalii despre cazul care i-a șocat pe locuitorii comunei dâmbovițene.

Bărbat înjunghiat pe stradă, la Crevedia, sfârșit cumplit. Medicii s-au luptat până în ultima clipă să-l salveze

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, victima, de 46 de ani, a decedat la Spitalul Elias din Capitală, unde a fost transportat de urgență, medicii constatând mai multe lovituri de cuțit.

„Bărbatul a ajuns la spital în plin proces de resuscitare și a decedat în cele din urmă. A ajuns la spital într-o stare extrem de gravă. A făcut mai multe opriri cardiace în timpul transportului. Corpul va fi dus la INML, o să se facă bilanțul lezional”, a declarat o sursă apropiată anchetei, în exclusivitate pentru FANATIK.

Și atacatorul, în vârstă de 39 de ani, este în prezent la spital, având nevoie de îngrijiri medicale, căci a fost rănit în altercație cu cel pe care l-a agresat.

Resuscitat timp de patru ore

Din primele informații oferite de Inspectoratul Județean de Poliție, echipajele au fost chemate la fața locului, pe un drum asfaltat din Crevedia, în jurul orei 12:55. Potrivit primelor verificări și audieri efectuate, se pare că indivizii implicați în altercație se cunoșteau foarte bine, fiind chiar vecini. Despre atacator, FANATIK a aflat că ar mai fi fost arestat în trecut pentru alte fapte ilegale.

Nu este clar motivul pentru care s-au luat la harță cei doi bărbați din Crevedia, polițiștii transmițând că aceștia au avut un „conflict spontan”. FANATIK a aflat că victima de 46 de ani a ajuns la Spitalul Elias la ora 14:40. Decesul a fost declarat în jurul orei 17 și 10 minute.

Polițiștii cercetează cazul

„La data de 9 martie a.c., în jurul orei 12:55, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Tărtășești au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o persoană, cu privire la faptul că un bărbat a fost înjunghiat. Din cercetările preliminare, polițiștii au stabilit faptul că, între doi bărbați, de 39 și 46 ani, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Crevedia, ar fi izbucnit un conflict spontan.

Ulterior, bărbatul de 39 de ani l-ar fi agresat cu un obiect ascuțit-înțepător pe bărbatul de 46 de ani. În urma evenimentului, bărbatul de 46 de ani a fost rănit, fiindu-i acordate îngrijiri medicale.

În acest moment, bărbatul de 39 de ani se află în custodia poliției. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Dâmbovița, în primele minute după ce a avut loc nefericitul incident.

Tatăl atacatorului ar fi murit în 2023, în explozia de la Crevedia

Un alt aspect interesant cu privire la acest caz este că, potrivit unor informații apărute în spațiul public, tatăl atacatorului a murit în urma exploziei care a avut loc la o benzinărie din Crevedia, în luna august 2023.

Pe 26 august 2023, o explozie a avut loc la o stație GPL din comună, provocată de un incendiu izbucnit în timpul transferului de gaze între cisterne. Deflagrațiile succesive au ucis șase persoane și au rănit, atunci, peste 50, majoritatea pompieri, distrugând locuințe și provocând evacuarea a mai multor locuitori din zonă.

