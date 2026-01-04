Sport

Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester United

Tragedie la meciul Leeds - Manchester United. În urma unei urgențe medicale, s-a stins din viață cu doar câteva minute înainte de fluierul de start. Anunțul făcut de club cu puțin timp în urmă
Ciprian Păvăleanu
04.01.2026 | 20:21
Tragedie in Premier League A murit chiar inaintea meciului dintre Leeds si Manchester United
Un suporter s-a stins din viață înaintea partidei dintre Leeds și Manchester United din Premier League
Leeds United și Manchester United au remizat în etapa cu numărul 20 din Premier League. Formația gazdă a făcut un anunț trist la finalul partidei: un suporter s-a stins înaintea fluierului de start.

Tragedie la Leeds! Un suporter a murit înaintea partidei cu Manchester United

Duminică, 4 ianuarie 2026, Leeds a primit-o pe Manchester United pe propriul stadion într-un duel din etapa cu numărul 20 din Premier League. Cele două formații și-au împărțit punctele după ce au terminat cele 90 de minute la egalitate, 1-1. Aaronson a deschis scorul pentru formația nou-promovată, în timp ce Cunha a restabilit egalitatea doar trei minute mai târziu.

La finalul partidei, Leeds a transmis un comunicat în care a anunțat tragedia. Un fan al echipei s-a stins din viață chiar înainte ca meciul să înceapă: „Leeds United este profund îndurerată să confirme că un suporter al echipei a decedat, în urma unei urgențe medicale, înaintea meciului de azi. 

Gândurile tuturor oamenilor din cadrul clubului se îndreaptă către familia și prietenii suporterului în aceste momente extrem de dificile”, se arată în comunicatul transmis de formația britanică.

Leeds United este neînvinsă de șapte etape în Premier League

După o serie negativă, cu o singură victorie și un egal dintr-un total de 8 partide, Leeds pare să fi intrat pe o pantă ascendentă. Formația nou-promovată a ajuns la al șaptelea meci fără înfrângere, deși a avut adversari extrem de dificili.

În această serie, Leeds a întâlnit Chelsea, Manchester United, Sunderland, Crystal Palace, Brentford și Liverpool de două ori. Eroul echipei din ultimele săptămâni a fost Dominic Calvert-Lewin, fostul atacant al lui Everton.

Atacantul lui Leeds poate fi o variantă foarte bună la naționala Angliei, ca soluție de avarie pentru Harry Kane, iar performanțele sale din acest campionat i-ar putea aduce o convocare la Campionatul Mondial din 2026. În 18 etape, Calvert-Lewin a izbutit să înscrie de 8 ori, 7 dintre goluri fiind marcate între etapa a 13-a și etapa a 18-a.

