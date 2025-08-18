Premier League

Tragedie în Premier League: un suporter a murit în tribune! Intervenția medicilor, în zadar

Clipe tragice la un meci de Premier League, acolo unde un spectator a decedat la vârsta de 72 de ani. Ce s-a întâmplat.
Daniel Işvanca
18.08.2025 | 06:13
Tragedie in Premier League un suporter a murit in tribune Interventia medicilor in zadar
Tragedie la un meci de Premier League. Suporterul nu a mai putut fi salvat FOTO: Colaj Fanatik

Au fost clipe de groază sâmbătă la meciul de pe Amex Stadium, dintre Brighton și Fulham, din runda inaugurală a noului sezon de Premier League. Un fan al echipei gazdă a murit la vârsta de 72 de ani, anunțul fiind făcut pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Un spectator a murit la meciul dintre Brighton și Fulham

Noul sezon de Premier League a început vineri, iar sâmbătă etapa a continuat cu mai multe dueluri tari. Brighton și Fulham s-au întâlnit pe Amex Stadium, însă fotbalul a trecut rapid în plan secund.

Un suporter al echipei gazdă s-a simțit rău în a doua repriză, iar echipele medicale prezente pe arenă au intervenit imediat. Din păcate, a fost prea târziu, iar decesul acestuia a fost anunțat și confirmat de club. Acesta avea vârsta de 72 de ani.

„Gândurile tuturor celor de la club sunt alături de familia și prietenii unui suporter în vârstă de 72 de ani, care, din păcate, a decedat în urma meciului de astăzi împotriva lui Fulham”, se arată în comunicatul publicat pe social media.

„Gândurile noastre și sincerele condoleanțe familiei și prietenilor suporterului de la Brighton, care, din păcate, a decedat după meciul de astăzi după-amiază”, au scris și cei de la Fulham.

Brighton a scăpat printre degete victoria în primul meci al sezonului

Brighton a fost aproape de a deschide sezonul cu o victorie în fața propriilor suporteri, însă formația gazdă a fost nevoită să se mulțumească cu doar un punct din confruntarea cu Fulham.

Danezul Matt O’Riley a deschis scorul în minutul 55, din lovitură de la 11 metri, iar meciul părea să se îndrepte către o victorie a gazdelor. În al șaptelea minut de prelungire, Rodrigo Muniz a dat lovitura pentru oaspeți, iar scorul final a rămas 1-1.

