Tragedie în Rusia. Doi adulți și un copil de 11 ani, morți după o explozie într-un bloc. Video

Tragedie în orașul rusesc Lipetsk. Trei oameni au murit, printre care un copil de 11 ani, după o explozie care a dus la prăbușirea parțială a unei clădiri.

Din primele informații, afectată a fost o clădire de apartamente cu două etaje, a anunțat guvernatorul regiunii Lipetsk, Igor Artamonov.

În mediul online au apărut o serie de filmări de la locul deflagrației. Imaginile arată avariile structurale la clădirea din Solidarnost, un sat la 400 de kilometri sud de Moscova.

Echipele de intervenție au lucrat ore bune la locul dezastrului pentru a curăța zona de dărâmături, relatează .

Alte 6 persoane au fost rănite în urma incidentului, a transmis agenția TASS, citându-l pe Vasili Razmunov, șeful ministerului pentru urgențe locale.

Ancheta preliminară realizată de autoritățile ruse a ajuns la concluzia că o de gaz în partea centrală a clădirii au dus la prăbușirea parțială a structurii. Investigatorii spun că au deschis o anchetă penală pentru că nu ar fi fost respectate standardele minime de siguranță.

